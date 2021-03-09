Украина и Израиль ведут переговоры о признании паспортов вакцинации – посол

09.03.2021, 0:52, Новости дня

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Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” 8 марта рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

“В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины – Pfizer i Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять”, – отметил Корнийчук.

По его словам, хасиды, которые являются основными израильскими туристами в Украине, уже сейчас интересуются, на каких условиях они смогут посетить Умань и другие места паломничества, нужен ли для этого паспорт вакцинации.

“Мы над этим вопросом работаем совместно, и будем принимать в ближайшее время решение”, – сказал посол.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. С начала кампании вакцинации привито 17 947 человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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