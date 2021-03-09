Кто с Путиным дружит, тот за наш счет и танцует

09.03.2021, 0:12, Разное

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Апартаменты и элитную мебель для подопечных театра Бориса Эйфмана оплатит налогоплательщик.

Здание исторического дома Басевича, как и соседний с ним детский сад (Большая Пушкарская, 7 и 9), передали структурам известного балетмейстера — Академическому театру балета и Академии танца — под строительство апартаментов для артистов и второй по счету интернат для учеников.

Еще осенью и. о. директора театра Петр Костышев заверял в интервью «Российской газете»: «Все расходы возьмут на себя меценаты, проект не потребует от города никаких вложений». Но в феврале вице-губернатор Евгений Елин (ушел в отставку 1 марта) в ответе депутату Алексею Ковалеву сообщил: «Принимая во внимание, что у рассматриваемого проекта отсутствует инвестиционная привлекательность, принято решение о его реализации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга». Позиция о проектировании строительства и реконструкции объекта закреплена в городском законе о бюджете на текущий год и плановый период 2022–2023 гг.

Оба здания с их земельными участками предоставили структурам Эйфмана в 2016 году для проведения изыскательских и проектных работ. Их профинансировал строительный холдинг Setl Group, а выполнило ООО «Проектная культура» (ранее называлось «Владимир Григорьев и партнеры» и принадлежало нынешнему главе КГА Владимиру Григорьеву, пока он не стал чиновником). Весной 2019 г. здания оформили в оперативное управление театра и академии.

Не находя средств на реализацию проекта, театр все это время не стеснял себя в расходах, также покрываемых из бюджета. Так, переговорную комнату в Детском театре танца обставили на 3,6 млн руб. Приобретя в том числе диван за 400 тыс., пару кресел на такую же сумму, 8 стульев почти по 100 тыс. за штуку, два комода за 685 тыс. И — предмет особого удивления — шпонированный дубом стол «с вращающимся подиумом посередине стола из искусственного камня» за 547 тыс.

Обе закупки проведены по схеме «у единственного поставщика». И в том и в другом случае контракт заключен с ООО «Арт-проект технологии». Организация эта, похоже, устроителям торгов не чужая — за последние три года с ней заключено 22 контракта на 1,37 млрд, большей частью по заказу театров и прочих учреждений культуры. Академии танца Бориса Эйфмана «Арт-проект технологии» поставили также кресел и стульев на 20 млн, а его Детскому театру танца — оборудование для аудиовидеосъемки на 28 млн, тоже в качестве единственного поставщика.

Совсем не по-детски подошел к закупке автомобиля Академический театр балета Бориса Эйфмана — приобретя за 4 млн рублей внедорожник Volkswagen PKW Teramont (производства США, с кожаными сиденьями топ-комфорт, восемью динамиками мультимедийной аудиосистемы и прочими удобствами премиум-класса).

Таких денег хватило бы на скромную питерскую однушку. А как утверждает руководство театра, его артисты, большей частью иногородние, остро нуждаются в жилье.

Тот самый стол за 0,5 млн рублей. Фото из ТЗ конкурсной документации на закупку обстановки для переговорной Детского дворца танца Бориса Эйфман

Именно на эти обстоятельства и ссылались, когда запрашивали еще у губернатора Полтавченко Дом Басевича — под «общежитие» для артистов театра. Теперь, правда, вытанцовывается не общежитие, а «комплекс апартаментов» — именно так значится в строке городского бюджета.

На сайте театра труппа представлена в составе 15 солистов и 37 артистов кордебалета. Общая площадь Дома Басевича — свыше 8 тыс. кв. м. И судя по одобренному рабочей группой КГИОП эскизному проекту, на выходе будет значительно больше — за счет нового строительства на месте идущих под снос пяти дворовых корпусов и реконструкции с частичной разборкой лицевого фасада, превращаемого затем из шести- в девятиэтажный.

Под 200 квадратов на артиста — это как-то слишком даже для артистов доверенного лица президента, каковым с 2012 года неизменно выступает Борис Эйфман. Но балетмейстер уверен — когда достроят Дворец танца на берегу Малой Невы, в его штатном расписании будет 500 сотрудников. Так, по крайней мере, заявляется театром. И всех их надо где-то поселить.

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Откуда взято столь впечатляющее число, входят ли в него и гардеробщики с буфетчицами или речь только об артистах, не раскрывается.

Сейчас театр активно набирает новых артистов, анонсируя расширение труппы «в связи со строительством Дворца танца». И обещая предоставить служебное жилье в историческом центре Санкт-Петербурга (солистам — однокомнатные квартиры, артистам — комнаты).

КСТАТИ

Число показанных Академическим театром балета Бориса Эйфмана спектаклей (по данным, представленным на сайте театра):

Дворец танца, изначально проектировавшийся в составе комплекса Верховного суда (перенесенного в другое место), планировалось сдать к 2019 году. Сейчас годом ввода объекта, согласно федеральной адресной инвестиционной программе, значится 2024-й. Пока Дворец танца находится на стадии подземного и нулевого уровней, если судить по актам принятых работ на сайте госзакупок.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Перечень объектов недвижимости, предоставленных учреждениям Бориса Эйфмана в бессрочное безвозмездное пользование / оперативное управление:

— Офисные помещения Академического театра балета — 2200 кв. м (Шамшева ул., 17, Гагаринская ул., 32, ул. Лизы Чайкиной, 4/12 и 22).

— 5 квартир «для отдыха артистов» — 600 кв. м (Каменноостровский пр., 26–28 и 38, Введенская ул., 7)

— Здание б. канатной фабрики Гота, декорационные мастерские — 2000 кв. м (Петровский пр.,20).

— Комплекс Академии танца — 10 590 кв. м (Б. Пушкарская, 14, лит. Б).

— Особняк Греффе — Доберт (музей, посвященный творчеству Б. Я. Эйфмана) — 470 кв. м (Б. Пушкарская, 14, лит. А).

— Детский театр танца — 9100 кв. м (Введенская ул., 3).

— Дом Басевича — 8120 кв. м (Большая Пушкарская ул., 7, лит. А).

— Здание детского сада — 1000 кв. м (Большая Пушкарская ул., 9, лит. А).

— Земельный участок в Курортном районе — 22 240 кв. м, с двухэтажным зданием площадью 550 кв. м (п. Комарово, Большой пр., 7, лит. Б).

Новый объект, что намерены возвести на месте детсада рядом с Домом Басевича, обозначен в строке городского бюджета как «спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией». Но в составе Академии танца, торжественно открытой в 2013 г., уже есть и интернат со спальнями (1734 кв. м), и 15 залов для занятий у станка (2371 кв. м).

В разделе сведений о материально-техническом обеспечении академии указано, что интернат рассчитан на 180 мест и что в академии обучается 364 ребенка. Сколько из них иногородних — не указано. Обратившись к сайту госзакупок, «Новая» обнаружила контракт на организацию питания учеников академии. В том числе проживающих в интернате — 170 человек. Выходит, сейчас иногородних на 10 воспитанников меньше, чем мест в уже существующем интернате.

Стулья по 100 тысяч. Фото из ТЗ конкурсной документации на закупку обстановки для переговорной Детского дворца танца Бориса Эйфмана

Конечно, неплохо и тут запастись недвижимостью на вырост — руководство академии намерено увеличить прием. И сетует, что после 18 лет ее воспитанники уже не имеют права жить в общежитии для учеников и «вынуждены самостоятельно искать себе жилье», а «далеко не все иногородние семьи могут это себе позволить»

Да кто бы возражал — пусть все будут счастливы и обеспечены, причем не только воспитанники Бориса Эйфмана. Но бюджет-то на всех один. И по выражению Александра Беглова, «трещит по швам». В Петербурге, по информации детского омбудсмена Анны Митяниной, нуждаются в жилье 1480 детей — выпускников детских домов. По данным жилищного комитета, свыше 220 тыс. петербургских семей все еще живут в коммуналках.

Почему при такой статистике город берется финансировать строительство апартаментов для сотрудников театра Эйфмана? Да еще принося при этом в жертву Дом Басевича, признанный образцом петербургского модерна.

Татьяна Лиханова

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