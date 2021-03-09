Умер народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров

09.03.2021, 0:06, Новости дня

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Советский пианист и педагог, народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров умер на 90-м году жизни, сообщил музыкант Лев Маркиз.

«Сегодня скончался в возрасте 89 лет один из виднейших представителей русской пианистической школы Дмитрий Башкиров. За долгие десятилетия он оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог. Мы родились в один день – 1 ноября, но Делик был на год младше. Когда-то играли вместе и оставили совместные записи. Дорогой друг, ты достиг конечной гавани», – написал Маркиз в своем Facebook.

Башкиров родился в Тбилиси в 1931 году. В 1950-х уехал на учебу в Москву, преподавал в Московской консерватории. В конце 1980-х переехал жить в Испанию. Более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде.

В 1990 году музыканту ему присвоили звание народного артиста РСФСР.