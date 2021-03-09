 

Российские послы поздравили женщин на разных языках мира

09.03.2021, 0:06, Новости дня
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Послы и постоянные представители РФ в разных странах поздравили женщин с 8 марта. Сови поздравления выразили, в частности, постпред при ООН Василий Небензя и посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский представил свое поздравление, прочитав на немецком языке стихотворение. Посол РФ в Испании Юрий Корчагин в поздравительном выступлении на испанском языке сказал, что «женщинам удалось добиться не только своих прав, но и феноменальных результатов во всех профессиональных сферах, в том числе в дипломатии», передает РИА «Новости».

Ранее женщин с Международным женским днем поздравил глава МИД РФ Сергей Лавров.

 



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