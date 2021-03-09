Мендель рассказала, какие СМИ читает и смотрит Зеленский

09.03.2021, 0:02, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский на постоянной основе читает “очень много” интернет-изданий. Об этом в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

“Очень много. И Дмитрия Гордона он смотрит, “Украинскую правду” точно читает, НВ читает, “Корреспондент”, “РБК-[Украина]”… В принципе, очень много. Те, которые самые главные сайты, – да [читает]. Телевизор смотрит, политические ток-шоу – может, не так, как мы: сели и все три часа, – но смотрит. Он очень внимательно [отслеживает новости]”, – сказала она, отвечая на вопрос.

Мендель заявила, что Зеленский – “перфекционист во всем”.

“Поэтому ему нужно четко понимать, почему так написали, почему поставили эту фотографию, что они хотели сказать. Он очень хорошо чувствует – он интуит – как может это влиять. У нас же действительно идут проблемы: с заголовками или с фотографиями. Мы там поставили в Instagram одну фотографию, а журналисты дают наш месседж, но ставят другую. Почему-то. Эта фотография уже контекст меняет, зачем ее менять – непонятно”, – добавила она.

Бацман возразила, что не стоит искать конспирологию в том, как редакторы подбирают фото для иллюстрации новостей, пресс-секретарь президента согласилась.

Мендель рассказала, что сама она “читает все”.

“То, что я назвала, читаю. Все эти ТСН, “Еспресо”, “Знай.ua”, который часто обо мне пишет, иногда таблоиды – потому что они тоже обо мне пишут. LIGA.net смотрю, УНН читаю, “Схемы” смотрю, “Радіо Свобода” читаю, иногда – Общественное”, – отметила она.

Смотрите полную версию интервью на YouTube-канале “Алеся Бацман”.

Зеленский занимает пост президента Украины с мая 2019 года. Мендель стала его пресс-секретарем в июне 2019 года, до этого работала журналистом на телеканалах ICTV, “Еспресо”, “112 Украина”, “Интер”, сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC. Была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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