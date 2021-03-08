 

В Москве задержали полицейского, подозреваемого в убийстве своего сына

08.03.2021, 23:22, Разное
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В Москве полицейские задержали сотрудника ДПС, подозреваемого в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке», — уточнили в МВД.

Ранее в Следственном комитете уточнили, что преступление было совершено в ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду. Убийца, по версии правоохранителей, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 105 УК). Сейчас предполагаемый преступник находится в одном из подразделений СК, с ним проводятся следственные действия.

Источник: Новая газета



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