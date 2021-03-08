В Москве задержали полицейского, подозреваемого в убийстве своего сына
08.03.2021, 23:22,
Разное
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В Москве полицейские задержали сотрудника ДПС, подозреваемого в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
«По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке», — уточнили в МВД.
Ранее в Следственном комитете уточнили, что преступление было совершено в ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду. Убийца, по версии правоохранителей, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 105 УК). Сейчас предполагаемый преступник находится в одном из подразделений СК, с ним проводятся следственные действия.
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Источник: Новая газета
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