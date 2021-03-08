Захарова назвала интервью принца Гарри и Меган Маркл обрушением декораций

08.03.2021, 23:16, Новости дня

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала интервью британского принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри «обрушением декораций».

«Посмотрела я интервью Гарри и Меган. Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что из беседы Опры Унфри с герцогом и герцогиней Сассекскими следует, что «даже самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке».

«Во-вторых, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей»,– написала Захарова.

«От себя добавлю, что, собственно, материалы МИД Британии, попавшие недавно в сеть, свидетельствуют об этом же», – указала она. По словам Захаровой, «любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиа индустрия с подачи властьимущих может извратить с точностью до наоборот». «Мы это проходили не один раз на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей, «Белых касок» и тд.», – напомнила Захарова.

Третьим выводом, по мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, является то, что «расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле». «Это не скандал. Это обрушение декораций», – заключила Захарова.

Ранее Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри заявила, что в королевской семье не хотели давать титул сыну британского принца Гарри из-за цвета кожи.

Напомним, британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл решили, что не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи Великобритании. Принц также заявил, говоря о причинах отказа от жизни в королевской семье, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля 2020 года герцог и герцогиня Сассекские официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Елизавета II давала супругам год на принятие окончательного решения.