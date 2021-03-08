 

Россия предупредила о провокации боевиков с химоружием в Идлибе

08.03.2021, 23:16, Новости дня
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Боевики планируют осуществить провокацию в идлибской зоне деэскалации для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирных жителей, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Александр Карпов.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о подготовке боевиками [запрещенной в России] террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») провокации в идлибской зоне деэскалации с инсценировкой химической атаки», – приводит слова Карпова ТАСС.

По имеющимся у контр-адмирала данным, террористы планируют провести в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана в провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения.

Напомним, 11 октября 2020 года боевики из стран Европы и Северной Африки погибли в результате взрыва склада с боеприпасами и хлором при подготовке провокации в районе населенного пункта Маарет-эль-Ихуан, в 13 км к северу от города Идлиб. Днем ранее в район Сфухона в Идлибе террористы доставили несколько бочек с хлором в попытке организовать провокацию с использованием отравляющих веществ. 20 сентября Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) предупреждал, что террористы при непосредственном участии активистов псевдоправозащитной организации «Белые каски» готовят в Идлибе провокации с отравляющими веществами для обвинения правительственных сил Сирии в применении химоружия против населения. Ранее РФ неоднократно предупреждала о намерении боевиков устроить провокацию с химоружием в сирийском Идлибе.



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