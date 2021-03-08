 

Мнение: Сокращение населения стран Восточной Европы 1991-2019

08.03.2021, 23:16, Разное
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Статистика и графики Всемирного Банка на тему сокращения населения стран Восточной Европы с 1991 по 2019-й год.
Стоит отметить, что при "проклятых коммунистах", во всех бывших республиках бывшего СССР, а также в социалистической Польше, шел устойчивый прирост населения. Но затем настали "времена свободы и демократии" и понеслась…

Графики от Ильи Бегуна https://t.me/begunini_blog/267

Источник: Colonel Cassad



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