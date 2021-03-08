 

“До ИВЛ не доходило”. Мендель рассказала, что переболела COVID-19

08.03.2021, 23:14, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель во время новогодних праздников переболела COVID-19. Об этом она рассказала в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман. 

На вопрос, тяжело ли проходила болезнь, Мендель ответила, что “средне”. “Намного тяжелее, чем человек, который меня заразил, но не доходило до ИВЛ”, – уточнила она.

По ее словам, она заболела на новогодние праздники и Новый год встречала сама. 

“Я в больнице не лежала, это больше подняло мою хронику, у меня не было таких, обычных, симптомов. Но запах я потеряла, немножко в весе потеряла”, – рассказала она.

Антитела Мендель еще не измеряла, но хочет это сделать. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак в ноябре 2020 года также переболели COVID-19. 

Президента и главу ОП госпитализировали в клиническую больницу “Феофания”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказывал, что в “Феофании” у Зеленского есть оборудованный специальный кабинет, в котором он может проводить совещания. “Он находится в изолированной палате, и соответственно, у него там спецсвязь установлена”, – сказал он.

13 ноября главный врач “Феофании” Игорь Семенив рассказал, что Зеленский лечился на тех же условиях, что и другие пациенты, – в среднем на 7,8 тыс. грн в день.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 марта в Украине подтвердили 1 406 800 случаев коронавирусной инфекции, из них 5572 – за последние сутки. Скончалось в стране 27 128 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 198 254 человека. Вчера в Украине госпитализировали 2136 человек.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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