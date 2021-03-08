 

В оккупированном Крыму уничтожают Форосский парк. Жители поселка попросили Путина о помощи

08.03.2021, 23:14, Новости дня
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Жители поселка Форос в оккупированном Россией Крыму обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прекратить застройку Форосского парка. Видео опубликовали в YouTube 1 марта.

“В наш общий дом пришла беда. Место, где мы сейчас находимся, уже скоро могут сравнять в землей. В Форосском парке, которым очарованы миллионы людей, началась крупномасштабная застройка, которая навсегда изменит его облик. Застройка предполагает вырубку сотен зеленых насаждений в возрасте более 100 лет”, – отметили в обращении.

По информации “Крым.Реалии”, на территории парка строится детский оздоровительный комплекс “Ак Барс”. Жителям поселка, пытавшимся выяснить, почему на территории парка появилась строительная техника, в санатории “Форос” сказали, что работы ведутся в рамках реконструкции здравницы.

С 2016 года санаторием владеет Федерация профсоюзов Татарстана, которой его продали с аукциона за менее чем 1,5 млрд руб. ($6 млн 725 тыс.). В Федерации заявили, что профсоюзы были оператором покупки, за ней стоят крупные компании, одна из которых – “Татнефть”, отмечено в материале.

“Фактически эта структура аффилирована с президентом Татарстана. И меня удивляет в этой ситуации с застройкой только один момент: почему так поздно? Почему они начали строить в 2021 году, если купили все в 2016-м и можно было делать это все раньше?” – сказала политолог из Крыма Евгения Горюнова.

Издание “Крым.Реалии” сообщило, что в Форосском парке растет более 200 видов редких деревьев и кустарников, некоторым – более 100 лет. Часть из них уже срублены или спилены до голых стволов.

Форосский парк был заложен в 1834 году, его площадь – 70 га. 30 га заняты культурными насаждениями, 40 га являются лесопарковой зоной. Парк имеет статус памятника садово-парковой архитектуры и находится под охраной закона.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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