Россию подозревают в саботировании западных вакцин, в Беларуси выпустили расследование о Лукашенко. Главное за день

08.03.2021, 23:14, Новости дня

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В Украине отметили 8 марта

В Киеве прошел марш за права женщин. На акции женщины принесли плакаты с надписями “Свобода, равенство, женская солидарность”, “Права женщин – права человека”, “Вари борщ сам” и другие.

Женщин с праздником поздравили президент Владимир Зеленский, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенкои другие. А глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович озвучил позицию института отменить выходной в Международный женский день.

Хроники вакцинации

В Украине за сутки прививки от коронавируса сделали 910 гражданам. Всего с начала кампании привито 17 947 человек.

В украинском Минздраве опровергли слухи, что из-за вакцинации можно заразиться коронавирусом.

Появилось расследование об имуществе Лукашенко

Telegram-канал NEXTA опубликовал расследование “Лукашенко. Золотое дно” об имуществе называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Авторы канала выяснили, что Лукашенко владеет автопарком стоимостью в €4 млн, пользуется именными золотыми ручками итальянской фирмы Montegrappa стоимостью от €2 тыс. до €4 тыс., а в его гардеробе имеются ремни Hermes за $800, часы стоимостью от $15 тыс. до $20 тыс.

ДТП с украинцами в Польше

25 граждан Украины, пострадавших в ДТП рейсового автобуса в Польше, находятся в больницах Подкарпатского воеводства. Количество пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось с девяти до двух.

Родственники опознали уже четырех из пяти жертв автокатастрофы. Ближайшие родственники пятой жертвы вскоре должны прибыть в Перемышль.

Правозащитники сообщили, что оккупанты на Донбассе готовятся к боевым действиям

По данным “Восточной правозащитной группы”, на оккупированных территориях Донбасса начали полномасштабную работу полигоны, где занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день. Помимо этого, стало известно, что по маршруту Алчевск – Стаханов – Первомайск были доставлены лесоматериалы для укрепления позиций на участке линии фронта.

Трамп окончательно проиграл все апелляции по выборам

Верховный суд США отклонил последнюю из трех апелляций, переданных судьям бывшим президентом США Дональдом Трампом, оспаривающим его поражение на выборах. Трамп оспаривал результаты подсчета голосов в Висконсине.

Российские спецслужбы подрывали доверие к западным вакцинам

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, сообщило, что связанные с российскими спецслужбами онлайн-издания ведут кампанию, направленную на ухудшение имиджа западных вакцин от COVID-19.

В Белом доме позже уточнили, что администрация президента США Джо Байдена отслеживает действия России, связанные с компанией дискриминации вакцин.

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