 

Мендель рассказала, почему Зеленский уволил Богдана

08.03.2021, 23:14, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что он уволил руководителя Офиса президента Андрея Богдана, потому что тот “скорее стал более деструктивен, чем конструктивен”. Об этом она заявила в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман. 

Журналистка спросила, тяжело ли Зеленский расстается с людьми, с которыми работает или дружит.

“Я с ним об этом не разговаривала. Но, судя по тому, какой он человек, он очень ценит людей, которые с ним рядом”, – ответила Мендель.

На просьбу охарактеризовать Богдана она сказала: “Потерянный, юридически грамотный”. 

В этом же интервью Мендель рассказала, что Богдан был против ее назначения пресс-секретарем. “Ну не зашла я ему как человек”, – сказала она. 

Юрист и экономист Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты. После увольнения Богдана Зеленский назначил главой Офиса президента своего помощника Андрея Ермака.

Богдан рассказал, что во время увольнения Зеленский сказал ему: “Ты – как нелюбимая женщина. Я не знаю, что ты правильно делаешь, что ты неправильно делаешь. Но ты вызываешь у меня агрессию во всем”. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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