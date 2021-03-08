Сторонницы крайне правых взглядов напали на феминисток в Испании

08.03.2021, 22:54, Новости дня

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Несколько женщин, придерживающихся крайне правых взглядов, напали на участниц феминистической акции, проходившей в Мадриде в связи с Международным женским днем, сообщили испанские СМИ.

«Несколько женщин, придерживающихся крайне правых взглядов, напали на участниц феминистической акции. Власти запретили проведение всех массовых митингов и мероприятий в автономном сообществе Мадрид 8 марта из-за эпидемии COVID-19. Организаторы оспорили это постановление в Высшем суде Мадрида, однако он встал на сторону властей. Два крупнейших профсоюза страны – Рабочие комиссии (ССOO) и «Всеобщий союз трудящихся» (UGT) подали жалобы в Конституционный суд, однако он, хотя и принял иск к рассмотрению, не дал разрешение на проведение акций в понедельник», – передает телеканал Antena 3.

При этом в Мадриде состоялась акция, организованная студенческим профсоюзом, в которой приняли участие более ста человек и которая завершилась на центральной столичной площади Пуэрта-дель-Соль. Акция проходила мирно, участники сели на площади и начали скандировать призывы к равноправию мужчин и женщин.

«Хватит репрессий в отношении женщин. Мы хотим, чтобы они были живыми и свободными», – выкрикивали протестовавшие.