 

Украина пыталась «удалить» крымчан с совещания ОБСЕ по свободе СМИ

08.03.2021, 22:54, Новости дня
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Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

«После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то что я и моя коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», – приводит слова Гридчина РИА «Новости».

По ее словам, с критикой и осуждением в адрес крымчан выступили и представители США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС.

Гридчина подчеркнула, что ее выступление было посвящено журналистике в Крыму.

«Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства «Крым сегодня» угрозах от различных пользователей с территории Украины», – отметила она.

Гридчина добавила, что информационное агентство «Крым сегодня» готово представить западным СМИ, получающим искаженную информацию о жизни на полуострове, достоверную картину ситуации в регионе.

Напомним, в начале февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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