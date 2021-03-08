Уроки мужества от ЦРУ и РОВД

08.03.2021, 22:34, Разное

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Как пытают в застенках и как это пережить.

Анализ методов психологических и физических пыток подготовлен психологом, психиатром и блогером из Рязани Кириллом Сычевым. 31 января он пошел на митинг, за что был арестован, отсидел сутки в камере и получил штраф в 30 000 рублей.

Фото: РИА Новости

Эстафета

В РФ пытки использовали до XIX века. «Обряд как обвиняемый пытается», подготовленный для Екатерины II Тайной розыскных дел канцелярией в 1746 году, ограничивал число пыток до трех раз, если обвиняемый все три раза не менял свои показания, но «если он речи переменит, то еще трижды пытается». Там же прописывалось, что «для пытки приличившихся в злодействах сделано особливое место, называемое застенок», и описывались способы пыток: от дыбы, на которой «палач висячего ростянет и зажегши веник с огнем водит по спине» и «тисков зделанных из железа, в которых кладут злодея персты» — до выбривания на голове волос «и на то место льют холодную воду только что почти по капле, от чего пытанной также в изумление приходит» (в данном случае изумление — значит «обморок»).

И хотя Александр I запретил пытки указом от 1801 года, они использовались и дальше, в книге социал-демократа Бахарева «Как держать себя на допросах» (Женева, 1901) описывается, как

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полицейские били, вырывали усы, выбивали зубы, лишали прогулки, помещали людей в карцеры, отчего те сходили с ума или пытались повеситься.

После революции 1917 года пыточная эстафета Департамента полиции и Корпуса жандармов перешла к НКВД, потом к КГБ, а теперь, похоже, к силовым структурам, хотя 302 статья УК РФ говорит: «Принуждение к даче показаний… соединенное с применением насилия, издевательств или пытки, — наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет». Кстати, «Конвенция против пыток», принятая ООН в 1984 году и подписанная РФ, называет пытками не только физические, но и нравственные страдания.

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Пыточный мануал

У пыток, кстати, есть и другое название — форсированный или экспресс-допрос, который широко применяется во время любых военных конфликтов практически всеми армиями мира против населения страны противника. Как показали последние события, российские силовики начали широко применять форсированный допрос и против своего гражданского населения.

Российских инструкций по форсированному допросу нет в открытых источниках, не считая отдельной учебной литературы, как, например, книга доктора медицинских наук О.Г. Сыропятова «Психология допроса военнопленных», с описанием пыток, применяемых в ЦРУ. Правда, книга ни слова не говорит о том, что это применяется и у нас, хотя признает, что «каждый разведчик должен владеть методами форсированного допроса в полевых условиях. Как показывает практика, военнослужащие стран НАТО стопроцентно «ломаются» в ходе такого допроса и дают нужную информацию».

Найти солдат НАТО, которые были расколоты нашими разведчиками и которые могли бы рассказать о российской методике, не удалось, зато западных мануалов, как надо пытать, хоть отбавляй. В 1996 году Пентагон рассекретил шесть таких инструкций, а в 1997 году по запросу газеты (!) The Baltimore Sun были рассекречены две инструкции ЦРУ «KUBARK Counterintelligence Interrogation» (КУБАРК контрразведывательный допрос), применяемый ЦРУ во время Вьетнамской войны, и «Human Resource Exploitation Training Manual» (CIA HRE — Обучающая инструкция использования человеческих ресурсов), написанная для спецвойск, сражающихся с партизанскими отрядами в Гондурасе, которые сразу же были названы американской прессой «пыточными мануалами».

Их-то мы и почитаем, чтобы узнать, как с нами могли поступить солдаты НАТО, если бы они работали в Росгвардии или РОВД.

Американский солдат и вьетнамский переводчик во время допроса партизана, захваченного в плен, 1965 год. Фото: РИА новости

Захват пленного

В ЦРУ. Согласно CIA HRE и КУБАРК, «арест должен быть неожиданным и вызвать максимальный душевный дискомфорт. Субъект должен быть арестован в момент, когда он меньше всего этого ожидает и когда его возможность для ментального и физического сопротивления на самом низком уровне. Субъект должен ощущать чувство шока, беззащитности, физиологического стресса и более всего невозможности адаптироваться к ситуации».

На Родине. В Москве главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали 30 января (строго по заветам ЦРУ — неожиданно) у подъезда его дома, когда он вышел погулять с малолетним сыном. В захвате Сергея и пятилетнего Андрюши Смирновых участвовали трое полицейских в бронежилетах, с пистолетами, и человек в штатском.

31 января на митинге в Рязани задержали Алексея Борисова — гражданского активиста-дальнобойщика, который был избит ОМОНом и получил перелом трех ребер, разрыв легкого, рваные раны головы и сколотый зуб. Что нарушает инструкции ЦРУ, которые прямо говорят, что «если вы сломаете задержанному челюсть, то он не сможет вам ничего рассказать».

Угрозы и страх

В ЦРУ. КУБАРК: «Угроза принуждения обычно ослабляет или уничтожает сопротивление более эффективно, чем само принуждение. Например,

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угроза причинения боли может вызвать опасения более разрушительные, чем непосредственное ощущение боли.

Фактически большинство людей недооценивает свою способность противостоять боли».

На Родине. Нельзя не упомянуть раздевание девушек в полиции Казани и пакет из «Пятерочки», который полицейский надел на голову волонтерке штаба Любови Соболь Алене Китаевой в столичном РОВД (все это напоминает методы американской и британской армий, представители которых пытали жителей Ирака, раздевая их догола и надевая на голову мешки).

А Петра Соковых, задержанного 31 января в Санкт-Петербурге, допрашивало шестеро полицейских, которые кричали ему: «Ты же знаешь, что мы так тебя… (избить) можем, что ты потом ссать кровью будешь? Понимаешь, ссышь, а там кровь. И следов никаких нет. Понимаешь? Кто-то знает, что ты здесь? Ты же понимаешь, что ты можешь тут навсегда потеряться. Мы тебя сначала тут… (изобьем), а потом в СИЗО к чеченцам посадим, они тебя там всей толпой… (насиловать) будут, у тебя очко будет размером с чайник».

Камера

В ЦРУ. CIA HRE: «Отопление, вентиляция и свет должны контролироваться снаружи. На кровати только одеяло без матраса для того, чтобы субъект не мог расслабиться и оправиться от шока», «в камере не должно быть туалета, субъект должен попросить разрешения опорожниться, после чего ему надо дать ведро или конвой должен проводить его до уборной».

На Родине. По многочисленным сообщениям в СМИ, задержанных во время митингов по всей стране подолгу не выводили в туалет, одних морозили в холодных автозаках и холодных камерах, других парили в камерах с температурой 25–30 градусов, а в Самаре арестованные, чтобы попить, процеживали ржавую воду из крана через туалетную бумагу, так как другой воды не было.

Дезориентация во времени

В ЦРУ. CIA HRE: допрашивающий должен иметь возможность искажать у задержанного чувство времени, дня и ночи.

На Родине. Сотрудники полиции отказывались сообщать время Петру Соковых, поэтому, по ощущениям, он был в комнате допроса вечность. «Это давило, мне вообще тяжело, когда нечего делать, а там буквально нечего делать, и неизвестно, сколько прошло времени, и это давит, я пытался считать секунды, но с какого-то момента это становится сложно».

Фото: Владимир Шик / ТАСС

У кого мы в плену?

Абсолютное большинство полицейских, не говоря об омоновцах, не представлялось захваченным на митингах не только во время задержания, но и в РОВД. То есть официальное государственное лицо, находящееся при исполнении в государственном учреждении, не представлялось гражданам этого самого государства.

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А молчаливое разрешение властей не называть свое имя и звание, даже не показывать лица и заклеивать полицейские жетоны, создает у силовиков синдром человека-невидимки с правом бить беззащитного.

«Из-за чувства вседозволенности и анонимности происходит психологическая деформация человека. Когда ты один раз ударил женщину или беззащитного прохожего, то у тебя появится чувство вины, а когда ты делаешь это постоянно, чувство вины притупляется. Происходит смещение нормы, человеку начинает казаться, что все, что он совершает, это нормально в данной ситуации», — говорит Кирилл Сычев.

Болезнь колючей проволоки

Как говорит Петр Скоковых: «Первую пару дней, когда я выходил на улицу, я оглядывался по сторонам, и когда видел мужчину, похожего по типажу на эшника, который меня задерживал, мне было тревожно, и я пытался себя убедить, что такого быть не должно. Также мне было неприятно ездить в метро, это тесное пространство, сидишь смотришь в одну точку, так же как в камере, очень похожая ситуация, это давило».

«Пытки могут вызвать любое психическое заболевание, — говорит Кирилл Сычев, — могут привести к обострению уже существующих психических расстройств и вызывать весь спектр тревожных расстройств даже у здоровых людей. Если после такого стресса у вас появляются навязчивые мысли или повышенная тревожность, которая явно отличается от обычного состояния, надо обратиться к психиатру. Вполне возможно, начинается какое-то тревожное расстройство, и чем раньше начнешь этим заниматься, тем будет легче. И самое главное, надо исключить избегающее поведение, не избегать полицейских, ни в коем случае не пытаться менять свою жизнь из-за страхов, чем больше мы избегаем каких-то травмирующих для нас ситуаций, которые на самом деле не представляют опасности, тем более опасными они нам кажутся, так могут сформироваться некоторые заболевания».

Проблемой последствий лишения свободы впервые заинтересовался швейцарский врач Адольф Лукас Вишер. В книге «Болезнь колючей проволоки», написанной в 1918 году, он исследует психиатрические травмы военнопленных и пишет, что чувство страха, ужаса и паники, вызванное лишением свободы, приводит к нервному истощению и в конце концов сменяется апатией и смирением.

Памятка

Чтобы хоть как-то ослабить протекание «болезни колючей проволоки», эпидемия которой, по всей видимости, ожидает Россию, надо обратиться к памятке Кирилла Сычева:

Если вам угрожают, и вам страшно, то, во-первых, надо воспринимать свой страх как нормальную эмоцию, если вы чего-то боитесь, то в этом нет ничего ужасного. Любой человек будет бояться, когда его жизни угрожает опасность, но чтобы снизить страх, надо понять, что в данной конкретной ситуации убивать полицейские вас не будут, и все, что они делают, они делают только для того, чтобы вас запугать.

Не надо их провоцировать на большую агрессию. После задержания я обнаружил, что больше половины сотрудников меня ненавидят. Они не собирались что-то выяснять или доказывать мою вину, для них я уже был виновен. Поэтому уровень их агрессии и так уже очень высок и ограничен только страхом ответственности. Чтобы не усиливать их ненависть и не продлевать время допроса: не отвечайте шутками на их вопросы; не делайте вид, что вам все равно, что они говорят; не грубите; ведите себя максимально спокойно.

Следуйте одной выбранной тактике, если вы решили не давать показания, отвечайте на все их вопросы, на все их десятки, сотни, тысячи вопросов одной фразой. Например: «Я отказываюсь давать показания в соответствии со статьей 51-й нашей Конституции». В то время как они будут напрягаться, пытаться вспомнить какие-то уловки, орать, вы должны монотонно говорить одно и то же, вам даже не надо думать, потому что в такой ситуации вы и не можете думать. Это отличная техника, чтобы избежать ошибок и легко все пережить.

Постарайтесь отстраниться и просто наблюдать за происходящим. Запоминайте детали обстановки, лица допрашивающих, их одежду, рост, представьте, что вам придется писать об этом книгу. Это поможет абстрагироваться, не сильно переживать и просто убить время.

Считайте выдохи. До десяти. Досчитав до десяти, начинайте снова. Старайтесь сосредоточиться только на выдохах, не обращая внимания ни на что больше. Это поможет пережить не только угрозы, но даже боль.

И самый главный совет: сразу после освобождения бегите оформлять компенсацию за насилие через Европейский суд по правам человека!

Игорь Вережан

— специально для «Новой»

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