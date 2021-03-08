Мнение: Праздник 8 марта

08.03.2021, 22:28, Разное

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Просто, скромно, без апломба

Сообщило миру ТАСС,

Что, мол, атомная бомба

Есть у вас и есть у нас.

Да-с! (с) Сергей Михалков

Но конечно о Международном Женском Дне забывать не следует.

О женской демонстрации 1917-го года.

Как праздновали 8 марта в СССР 60х.

Поздравление с 8 марта от Леонида Ильича Брежнева.

Самый лучший подарок к 8 марта.

Всех читательниц "Рупора Тоталитарной Пропаганды" поздравляю с Международным Женским Днем!

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