Мнение: Праздник 8 марта
08.03.2021, 22:28,
Разное
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Просто, скромно, без апломба
Сообщило миру ТАСС,
Что, мол, атомная бомба
Есть у вас и есть у нас.
Да-с! (с) Сергей Михалков
Но конечно о Международном Женском Дне забывать не следует.
О женской демонстрации 1917-го года.
Как праздновали 8 марта в СССР 60х.
Поздравление с 8 марта от Леонида Ильича Брежнева.
Самый лучший подарок к 8 марта.
Всех читательниц "Рупора Тоталитарной Пропаганды" поздравляю с Международным Женским Днем!
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Источник: Colonel Cassad
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