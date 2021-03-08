 

В США привитым от коронавируса разрешили общаться без дистанции и масок

08.03.2021, 22:26, Новости дня
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В США лицам, которые полностью привились от коронавируса, разрешили общаться с другими привитыми гражданами без масок и соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщает Reuters.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила во время брифинга, что полностью вакцинированные также могут посещать невакцинированных людей, если они не входят в зону риска заражения и живут вместе.

Вместе с тем, полностью вакцинированным людям рекомендуют избегать больших собраний людей, носить маски, когда они находятся с людьми, которые подвержены риску тяжелой формы COVID-19, или с непривитыми, с которыми они не живут вместе.

Как отмечает Reuters, около 30 млн человек, или 9,2% населения США, были полностью привиты вакцинами против COVID-19. Почти 18% населения США, или 58,9 млн взрослых, получили хотя бы одну дозу вакцины COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству больных COVID-19. В стране подтвердили 29 млн случаев болезни, 525 тыс. человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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