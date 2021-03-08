МОК не признал сына Лукашенко новым президентом НОК Беларуси

08.03.2021, 22:26, Новости дня

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Международный олимпийский комитет не признал сына считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко Виктора новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 марта на официальном сайте МОК.

В МОК отметили, что Олимпийский комитет Беларуси не смог полностью выполнить требования, выдвинутые исполкомом МОК от 7 декабря 2020 года. В частности, “обеспечить надлежащую защиту спортсменов от политической дискриминации внутри НОК”.

Кроме Лукашенко, МОК не признал избрание Дмитрия Баскова членом исполкома НОК Беларуси. В МОК отметили, что связь с Олимпийским комитетом будет поддерживаться через генсекретаря организации, сейчас этот пост занимает Полина Головина.

“Исполком МОК будет продолжать следить за ситуацией и оставляет за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия или отменить любые из этих временных мер в зависимости от развития ситуации”, – отмечается в сообщении.

7 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что тогдашнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации. МОК решил приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, а также любые обсуждения с НОК Беларуси относительно проведения будущих мероприятий.

Кроме этого, МОК исключил членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры. В частности, тогдашнего президента НОК Александра Лукашенко и его сына Виктора Лукашенко (бывшего первого вице-президента).

Несмотря на санкции МОК, 26 февраля во время олимпийского собрания НОК Беларуси Лукашенко–старший передал своему сыну Виктору полномочия президента Национального олимпийского комитета страны. Лукашенко-старшему предложили стать почетным президентом НОК, но он отказался.

Александр Лукашенко руководил НОК с мая 1997 года, а его старший сын с ноября 2019-го был первым вице-президентом этой организации.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Европейский союз тремя пакетами ввел санкции против 88 белорусских чиновников и семи организаций, 25 февраля их продлили на год – до 28 февраля 2022 года.

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