 

Мендель: Зеленский уже вошел в учебники истории и еще войдет

08.03.2021, 22:26, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский уже вошел в учебники истории и еще войдет туда. Об это в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

“Он уже вошел туда, ну он шестой президент Украины, конечно. Он уже вошел туда, как только он выиграл эти выборы с такой электоральной революцией, он сразу должен войти в историю”, – считает она.

Мендель также отметила, что о Зеленском в будущем еще много чего напишут в учебниках.

“Он уже вошел и еще войдет, и будет много чего написано: и о той же борьбе с олигархатом, и о полной трансформации страны, о выведении ее на абсолютно другой глобальный уровень, о развитии нас как абсолютно конкурентного государства. Я думаю, [войдет] как человек, который будет формулировать вот эту самоидентичность нашу, которую, к сожалению, пытались упростить какими-то формулами, которые никак не накладывались, которые он хорошо очень интуитивно понимает”, – добавила пресс-секретарь Зеленского.

Отвечая на вопрос, будут ли называть именем Зеленского улицы, Мендель отметила, что его именем уже называют детей.

“Я не знаю, как улицы, я этим не занимаюсь, но среди имен уже есть Зеленский. Видели, что самые экзотические имена – там есть имя Зеленского”, – рассказала она.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Зеленский стал президентом в 2019 году, на выборах за него проголосовало 30,24% избирателей. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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