Мендель о конфликте с журналистом “Радіо Свобода”: Я не могла выйти из квартиры. Как будто тебя окунают в говно и держат там

08.03.2021, 22:26, Новости дня

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказала, что после конфликта с журналистом “Радіо Свобода” Сергеем Андрушко, на нее пошла мощная атака хейта.

Бацман напомнила, что Зеленский в ситуации, когда Мендель толкнула Андрушко и журналисты требовали ее увольнения, защитил ее. Он сказал, что не даст пресс-секретаря в обиду, но то же время признал, что ее поступок был продиктован эмоциями. Бацман спросила, сделала ли Мендель выводы после той истории.

“Во-первых, я его не толкала. У Андрушко такая модель работы – он бросается с микрофоном. Я могла не стоять так, я могла упасть под него. Тогда бы я его не толкала, вот как вариант. Есть какие-то инстинкты, понятное дело, что я подняла руки”, – объяснила она.

Мендель сообщила, что после этого инцидента пережила стресс, из-за которого не могла выйти из квартиры.

“Это первый раз, когда на меня была произведена атака такой силы и мощи, которая вышла за рамки Украины. И когда я за выходные настолько забилась в себя, я была настолько подавлена, что я такого в принципе не помню”, – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, она получала сутками во всех мессенджерах сообщения от хейтеров.

“Я сидела, я была в ужасе. Во-первых, они выдали на 15 дней позже, чем это случилось. Во-вторых, они решили похайповать на этом. И точно не понесли никакой ответсвенности за то, что превратят в политическую игру. Мне звонили из Эстонии, из Кыргызстана, США. Были угрозы. Это был колоссальный хейт. Как будто тебя окунают в говно и держат там. И ты понимаешь, что ничего не можешь сделать, а оно льется и льется”, – отметила Мендель.

Она заявила, что никто из хейтеров не извинился.

Смотрите полную версию интервью на YouTube-канале “Алеся Бацман”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

27 сентября 2019 года Мендель отталкивала журналиста “Радіо Свобода” Сергея Андрушко от Зеленского, когда тот пытался задать ему вопрос. Она отметила, что журналист “пытался попасть в личное пространство президента”, что, по ее мнению, могло создавать угрозу его безопасности.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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