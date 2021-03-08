Мендель о регуляции медиасферы: Приходит пацанчик, которому дают баблишка, и говорит: “Я – тоже журналист, отстаиваю свободу слова”

08.03.2021, 22:26, Новости дня

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что журналисты должны сами подумать о саморегулировании. Об этом она сказала в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман, отвечая на вопрос, читала ли спикер президента законопроект про медиа и понимает ли, что в его нынешнем виде этот законопроект – не о дезинформации, а о цензуре.

Мендель подчеркнула, что нынешнее законодательство в медиа-сфере абсолютно несовременно, а создание площадок, которые могут распространять дезинформацию, ничем не регламентируется. Она считает неправильным, что журналистом может стать любой человек, и для этого не нужен “документ, который бы указывал, что он журналист”.

“Я считаю, что вы, профессиональные журналисты, должны тоже об этом беспокоиться. Потому что получается, что ты 10-20 лет в профессии, ты соблюдаешь стандарты, ты развиваешь контакты, находишь самых топовых людей, ты работаешь. А потом приходит какой-то пацанчик, которому дают баблишка, у которого нет никаких ценностей, нету понимания о журналистских стандартах или этике, приносит намордник пресс-секретарю к офису. И он тоже говорит – я журналист, я отстаиваю свободу слова”, – заявила Мендель.

“Или приходит другой человек, который рассказывает стратегию накладывания нарративов другой страны, говорит “Украина не государство”, допустим. И он тоже говорит “Я – журналист”, – добавила она.

По мнению спикера, это этический вопрос, и он стоит не перед Украиной, а перед всем миром. “Потому что мы должны четко понять, где заканчивается свобода слова, а где начинается дезинформация”, – сказала она.

На уточнение Бацман, о том, что как выяснилось на примере каналов, близких к нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, у государства есть механизмы для борьбы с российской пропагандой, Мендель заявила, что “не может СНБО собираться ради каждого сайта”.

Спикер президента отметила, что спорный законопроект подвергся резкой критике общественности и не был принят Радой, и еще раз подчеркнула, что журналистам следует подумать об инструментах и платформах саморегулирования. “Это должно интересовать вас в первую очередь, и нам бы очень хотелось, чтобы журналистику представляли профессиональные люди, которые придерживаются стандартов”, – сказала она.

“Может быть, этот закон не пройдет. И слава богу, что этот диалог вошел в такую стадию, когда действительно показал, насколько важна журналистика. Но то, что какой-то закон должен быть, который устанавливает, что такое медиа, и что является сегодня журналистикой, и кто является журналистом – это обязательно. Нельзя жить в 21 столетии по законам 20-го”, – резюмировала Мендель.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Ошейник и поводок в подарок Мендель к Офису президента приносил в октябре 2019 года бывший заместитель главного редактора, бывший шеф-редактор новостей “РБК-Украина” Сергей Гришин. Сейчас он – главный редактор телеканала “Исландия”.

Законопроект “О медиа” №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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