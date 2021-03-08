 

Блинкен назвал Лукашенко последним диктатором Европы

08.03.2021, 22:04, Новости дня
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Президент Белоруссии – это последний диктатор Европы, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выступая в понедельник на вручении ежегодных наград Госдепартамента США за гражданское мужество женщинам из различных стран мира, Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения политических заключенных в Белоруссии.

Руководитель внешнеполитического ведомства США открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

«В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко – последнего диктатора Европы», – передает слова главы Госдепа ТАСС.

«Соединенные Штаты продолжат призывать к ее немедленному освобождению, а также к освобождению всех политических заключенных в Белоруссии», – отметил глава Госдепа.

Попутно Блинкен поздравил женщин с 8 Марта. «США признают тот факт, что равное участие женщин в социальной, политической и экономической жизни критически важно для мира и процветания в нашем сообществе», – цитирует Блинкена РИА «Новости».



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