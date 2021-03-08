Определен представитель РФ на конкурсе «Евровидение – 2021»

08.03.2021, 22:04, Новости дня

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Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2021» с песней Russian woman, сообщили в эфире «Первого канала».

Пресс-служба канала сообщала, что представитель РФ на «Евровидении» будет определен в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Манижа, #2Маши и Therr Maitz претендуют на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение – 2021» от России, а группа Little big не будет представлять Россию на конкурсе.

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

Организаторы сообщили, что нынешний конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.

Накануне стало известно, что участник российского «Голоса» выиграл в Эстонии отбор на «Евровидение».