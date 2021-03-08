 

Экс-командира ополчения Донбасса обвинили в попытке переворота в Абхазии

08.03.2021, 22:04, Новости дня
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Задержанный экс-помощник президента Абхазии Ахрик Авидзба и пятеро иностранцев, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота в республике, сообщили в службе госбезопасности (СГБ) Абхазии.

«Гражданин Авидзба А. Р. задержан и водворен в СИЗО СГБ Республики Абхазия, также задержаны пять иностранных граждан, преимущественно граждан Украины. По имеющейся в СГБ Республики Абхазия оперативной информации, задержанные граждане планировали принять участие в попытке государственного переворота», – приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что по месту жительства Авидзбы сотрудники СГБ и МВД республики обнаружили и изъяли ручные пулеметы, автоматы, пистолеты и боеприпасы к ним, ручные противотанковые гранатометы и средства специальной связи. По факту незаконного приобретения, хранения оружия возбуждено уголовное дело.

В службе отметили, что Авидзба был приглашен 4 марта в СГБ Абхазии для проведения с ним разъяснительной беседы о дальнейшем недопущении нахождения с ним вооруженной охраны, состоящей из иностранных граждан. «Авидзба А. Р. отверг предложение правоохранительных структур», – отметили в СГБ.

Накануне суд Сухума постановил арестовать бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу. Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года Авидзба подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.



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