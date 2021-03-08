“Сдать до полуночи”: в Костроме женщин-медиков предупредили об ответственности за присвоение себе подарков от властей на 8 марта

08.03.2021, 21:51, Разное

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Власти Костромы предупредили женщин-врачей об уголовной ответственности за присвоение себе подарков на 8 марта, которые им сегодня торжественно вручали чиновники. Как оказалось, все переданные ценные вещи на самом деле принадлежат государству и должны быть возвращены.

“Отдельные из участниц сегодняшнего праздничного флешмоба “8 МАРТА: ЛЮБИМ И ЦЕНИМ ВАС”, не проявив должной ответственности при обращении с государственной собственностью, отказались возвращать назад ценные вещи, переданные им на ответственное хранение (условно – “в дар”) во время съёмок телевизионного сюжета”, – говорится в заявлении. – “Напоминаем о необходимости добровольно сдать полученные ценные предметы до 00:00 09.03.2021 г., предупреждаем об ответственности вплоть до уголовной за присвоение государственного имущества, в том числе праздничного-ритуального реквизита”.

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