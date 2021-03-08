В Санкт-Петербурге задержали акционистку Катрин Ненашеву

08.03.2021, 21:44, Разное

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Полиция считает, что она готовит «радикальное мероприятие».

В Санкт-Петербурге полицейские задержали активистку и художницу Катрин Ненашеву. Об этом она сообщила на странице в Фейсбуке.

Полицейские задержали девушку возле дома и сообщили, что она находится в розыске из-за некоего «предстоящего радикального мероприятия», которое она якобы организует, рассказала Ненашева «ОВД-Инфо».

Катрин Ненашева у полицейского автобуса. Фото: FB

Прежде чем активистка перестала выходить на связь, она успела сообщить подруге, что ее везут в отдел полиции в Гатчине (Ленинградская область). В отделе МВД по Гатчине подруге девушки отказались предоставлять какую-либо информацию.

Ранее художница анонсировала акцию «Красная цена», которая должна была привлечь внимание к проблеме домашнего насилия в России.

В рамках акции «Красная цена» Ненашева подготовила небольшие открытки, наподобие тех, что вешают на дорогой алкоголь, и вписала в них текст о судьбе Натальи Чернышевой. Чернышева погибла от рук пьяного сожителя. Фото: FB

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