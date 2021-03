Мнение: Борьба техасских сатанистов за право на аборт

08.03.2021, 21:38, Разное

Борьба техасских сатанистов за право на аборт

Сатанинский храм [в Далласе, Форт-Уэрте и Хьюстоне] подал иск против штата Техас, где утверждается, что некоторые предписанные штатом правила абортов нарушают религиозную свободу членов группы и нарушают религиозные учения храма. Сатанинский Храм хочет, чтобы его последователи были освобождены от таких правил. У храма есть члены по всей стране, в том числе в Техасе.

В Техасе законно сделать аборт, но процедура запрещена после 20ой недели срока, если только не возникло опасное для жизни заболевание или у плода нет серьезных аномалий. Если женщина соответствует критериям, штат требует, чтобы она получила сонограмму и документы о медицинских рисках, альтернативах усыновления и стадиях развития плода … Затем государство требует, чтобы женщина подождала 24 часа после получения сонограммы и документов, прежде чем она сможет сделать аборт.

Сатанинский Храм с такой процедурой не согласен. "У нас есть особая процедура для этого, – сказал г-н Гривз, представитель Храма, – и ни в какую часть ее мы не включаем получение сонограммы или любые другие ненужные с медицинской точки зрения действия, которые требуются в Техасе. Следовательно, навязывание этих вещей, как мы считаем, является нарушением нашей религиозной свободы.

Ритуал в Храме выглядит следующим образом: до того, как произойдет аборт женщина Сатанинского Храма посмотрит на свое отражение, получит напоминание о своей личности и ответственности перед собой, сделает глубокий вдох, сосредоточится на своем намерении и устроится поудобнее. Когда все будет готово, она произнесет вслух третий и пятый постулаты храма.

Третий сатанинский постулат гласит: «Человеческое тело неприкосновенно, подчиняется только его собственной воле», а пятый: «Убеждения должны соответствовать лучшему научному пониманию мира. Следует позаботиться о том, чтобы никогда не искажать научные факты в соответствии со своими убеждениями".

После аборта женщина возвращается к своему отражению и говорит: «Моим телом, моей кровью. По моей воле это сделано».

Сатанисты уверены, что смогут отстоять свое право на религиозную свободу и ритуал для аборта, ведь у власти – демократы.

Демократы конечно у власти, но законы штата в этом вопросе изменить директивно из Вашингтона достаточно проблематично.

Вот если бы на последних выборах штат стал "синим", тогда бы это облегчило для местных сатанистов многие вопросы. Но пока что реднеки в Техесе доминируют и сатанистам придется обождать со своими претензиями.

