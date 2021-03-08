 

Белый дом отслеживает дезинформацию России о вакцинах от COVID-19

08.03.2021, 21:36, Новости дня
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Администрация президента США Джо Байдена отслеживает действия России по подрыву доверия к вакцинам против коронавируса от компаний Moderna и Pfizer. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отмечает Reuters.

Она подчеркнула, что в Белом доме знают о ситуации и отслеживают ее для принятия дальнейших решений.

7 марта издание The Wall Street Journal сообщило, что американские чиновники подозревают Россию в проведении кампании по дезинформации относительно западных вакцин против коронавируса. Отмечалось, что некоторые российские онлайн-порталы распространяли выдуманные новости относительно препарата Pfizer.

В частности, определенные сайты сосредотачивали внимание на новостях о побочных эффектах от вакцины Pfizer и других западных препаратов, убеждали, что в США поспешно одобрили для использования вакцину Pfizer.

Представитель Центра глобального взаимодействия Госдепартамента сообщил журналистам, что сайты, публиковавшие такие новости, связывают с российскими спецслужбами.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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