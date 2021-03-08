Мендель рассказала, когда пройдет следующая большая пресс-конференция Зеленского

08.03.2021, 21:36, Новости дня

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель не считает, что президент должен регулярно давать пресс-конференции. Об этом она сказала в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

Главред отметила, что запрос на коммуникацию с президентом от общества сохраняется очень высокий, и спросила, когда глава государства выйдет на большую пресс-конференцию.

“Это вообще неправильная визия. Президент не должен проводить пресс-конференции на постоянной основе”, – ответила Мендель.

Она считает, что президент “не может удовлетворить весь запрос, это в принципе невозможно”. Пресс–секретарь подчеркнула, что по словам людей, которые давно работают в Офисе президента, ни к одному другому лидеру Украины не было столько внимания. По ее словам, прямо сейчас у нее лежит больше 100 запросов на интервью с президентом от разных СМИ.

Кроме того, отметила она, в Украине “институт президента не является настолько сильным по обязанностям, по исполнительной власти”, как парламент и Кабмин, следовательно, многие вопросы следовало бы адресовать им.

“Но де-факто институт президента является самым сильным, все, что происходит в стране, летит на президента. Я понимаю, это реалии. И их нельзя игнорировать. Но с другой стороны, мне кажется, что на сегодняшний день – и я этим горжусь – у нас очень хорошо и системно построена работа коммуникаций”, – заявила Мендель.

Так, она отметила, что во время поездок по регионам Зеленский дает большие брифинги и интервью, ходит на эфиры ток-шоу, через полтора года президентства участвовал в ВВС Hard Talk. Пресс-секретарь отдельно упомянула, что интервью для иностранных СМИ в Офисе президента переводят, расшифровывают и публикуют на своем сайте. “И предупреждаем всех журналистов, чтобы не думали, что они могут проинтерпретировать любым образом”, – добавила Мендель.

По ее словам, дата следующей крупной пресс-конференции президента еще не назначена и планирует ее не она лично, “это командная работа”. Но по мнению Мендель, ко второй годовщине инаугурации, 20 мая, пресс-конференция состоится.

Смотрите полную версию интервью на YouTube-канале “Алеся Бацман”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

21 апреля исполнится два года со дня победы Зеленского во втором туре президентских выборов (он набрал 73,22% голосов, почти в три раза больше, чем Петр Порошенко, на тот момент занимавший пост главы государства). В должность Зеленский вступил на месяц позже – 20 мая 2019 года.

За эти два года Зеленский провел только две большие пресс-конференции. На первой, 10 октября 2019-го, он почти 14 часов общался с журналистами.

Вторая посвященная году его президентства, прошла 20 мая 2020 года – ОП анонсировал мероприятие накануне и отметил, что из-за эпидемии коронавируса количество журналистов будет ограниченным. Многие издания, в том числе “Главком”, “Буквы”, “Бабель”, “Український тиждень”, сообщили, что им отказали в аккредитации.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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