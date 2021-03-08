Россия выбрала представителя на “Евровидение 2021”

08.03.2021, 21:36, Новости дня

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Россию на международном песенном конкурсе “Евровидение 2021” будет представлять 29-летняя российская певица таджикского происхождения Манижа. Об этом 8 марта сообщается на странице российского “Первого канала” в Facebook.

“Певица Манижа с песней “Русская женщина” стала победителем национального отбора в прямом эфире “Первого канала” и будет представлять Россию на конкурсе, который пройдет в Роттердаме№, – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/1tvru/posts/4246672335351650

Весной 2020 года организаторы “Евровидения”, проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

Россию на этом конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней Uno, но 2 марта стало известно, что исполнителя, который поедет в Нидерланды, выберут 8 марта в ходе зрительского голосования.

Little Big 8 марта отказались участвовать в конкурсном отборе. После их отказа за право представлять Россию на “Евровидении” кроме Манижи боролись еще два участника – поп-группа “2маши” и коллектив Therr Maitz.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате.

Участие в “Евровидении 2021” примут представители 40 стран – 5 марта стало известно, что Армения отказалась от участия в конкурсе. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора – группа Go-A с песней “Шум”.

Манижа (настоящее имя артистки Манижа Сангин) родилась в Душанбе в 1991 году.

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