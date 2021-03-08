Мендель: Думаю, Зеленский еще сам не решил, пойдет ли он на второй срок. Но я бы хотела

08.03.2021, 21:36, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, будет ли баллотироваться на новый срок. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман высказала его пресс-секретарь Юлия Мендель.

“Я не знаю [пойдет ли он на второй срок], посмотрим. Думаю, он сам для себя не решил. Но я бы хотела”, – сказала Мендель.

Она отметила, что не уверена, хочет ли оставаться пресс-секретарем президента в случае его повторного избрания.

“Но я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что он очень правильно и хорошо ведет нашу страну. И я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2021 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать”, – считает пресс-секретарь Зеленского.

Бацман спросила, что ему нужно сделать, чтобы избраться еще раз.

“Думаю, закончить хотя бы половину его программы, – сказала Мендель. – Это человек очень масштабного мышления. Мы очень отучились мечтать, если честно. Но только мечтатели могут к чему-то привести. Вы понимаете, это мальчик из бедной семьи, такой же, как большинство наших семей. Интеллигенты родители, 90-е года, самостановление, влияние России, распад Советского Союза и так далее. Но посмотрите, где он. Потому что он не боится мечтать”.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии “Квартал 95”.

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он говорил, что, по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский решит баллотироваться еще раз. “Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно”, – сказал он в интервью изданию “ГОРДОН”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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