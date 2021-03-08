Названы российские претенденты на участие в «Евровидении»

08.03.2021, 21:14, Новости дня

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Манижа, #2Маши и Therr Maitz претендуют на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение – 2021» от России, сообщили в эфире «Первого канала».

В ходе шоу на «Первом канале» путем зрительского голосования будет определен представитель РФ на «Евровидении – 2021».

Претендентами на участие являются Манижа, #2Маши и Therr Maitz, передает РИА «Новости».

В то же время стало известно, что группа Little big не будет представлять Россию на «Евровидении – 2021». Об этом сообщил лидер группы Илья Прусикин.

«К сожалению, или к счастью, группа Little big не представит Россию на «Евровидении – 2021», – сказал он и пояснил, что решение было принято совместно с Первым каналом. Они не хотели, чтобы их новую песню сравнивали с Uno, которая стала самой просматриваемой на YouTube-канале «Евровидения» за всю историю конкурса. К тому же, по словам Прусикина, в РФ много других талантливых артистов.

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах должна была представить известная в Европе российская группа Little Big.

Организаторы сообщили, что нынешний конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.

Накануне стало известно, что участник российского «Голоса» выиграл в Эстонии отбор на «Евровидение».