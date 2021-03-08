ВС США отклонил последнюю апелляцию Трампа по выборам

08.03.2021, 21:14, Новости дня

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Верховный суд США отклонил последнюю из трех апелляций бывшего президента страны Дональда Трампа по результатам выборов.

Как свидетельствует база суда, он оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая отклонила иск Трампа с требованием не засчитывать результаты тысяч голосов в Висконсине, который Трамп проиграл Джо Байдену с разрывом в 20 тыс. голосов. Верховный суд не стал объяснять свое решение.

Напомним, 31 декабря 2020 года Трамп оспорил в Верховном суде результаты выборов в Висконсине. Трамп заявил, что выборы в США оказались сфальсифицированы, по его словам, они не соответствовали даже уровню стран третьего мир.

Ранее Верховный суд уже отказался рассматривать иск Техаса и ряда штатов, требовавших пересмотра результатов выборов президента.

Несмотря на то, что в Верховном суде работают три назначенца Трампа, суд дал понять, что не собирается вмешиваться в подсчет голосов, которым занимаются власти штатов.

В судах нижестоящих инстанций Трамп проиграл примерно 55 дел и выиграл лишь одно, которое, тем не менее, на результаты выборов не повлияло. При этом Трамп по-прежнему не признает результаты выборов и утверждает, что он их выиграл.