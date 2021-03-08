 

От центра «Насилию.нет» потребовали срочно освободить помещение

08.03.2021, 20:54, Разное
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..где консультируют жертв домашнего насилия.

Арендодатель потребовал в срочном порядке освободить помещение, которое занимает центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет»*. Об этом в фейсбуке рассказала директор Центра Анна Ривина.

Ривина уточнила, что в начале прошлого им поступило письмо якобы из Росимущества — без подписи и печати — с требованием «освободить помещение в добровольном порядке» до 10 февраля. В Росимуществе заявили, что такой бумаги не отправляли. За письмом непонятного отправителя последовали визиты арендодателя «в окружении нескольких братков в кожаных куртках», которые мешали работе центра.

«Наконец, нам удалось с ними встретиться и толком поговорить. Нам прямым текстом сказали, что мы со своей деятельностью им не подходим и у нас есть месяц, чтобы освободить помещение. Теперь мы должны до конца марта срочно переехать и перевезти всю адресную помощь в другое помещение, которого у нас нет», — добавила директор центра.

Ривина подчеркнула, что офис уже стал «родным» для сотрудников центра. Более того, люди, пострадавшие от домашнего насилия, уже запомнили этот адрес, он же указана на билбордах, брошюрах и картах, где написано, куда обращаться в кризисной ситуации.

Центр «Насилию.нет» занимается проблемой домашнего насилия, насилия над женщинами и вопросами гендерного равенства. Сотрудники организации оказывают юридическую и психологическую помощь людям, столкнувшимся с семейно-бытовым насилием. С прошлого лета офис центра располагался на Новинском бульваре.

* Включен Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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