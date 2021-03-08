Рязанские школьники провели мастер-класс для сотрудников полиции по поиску закладок с наркотиками
08.03.2021, 20:51,
Разное
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На прошедшей неделе сотрудники рязанской полиции посетили учебные заведения города в рамках программы повышения профессиональных навыков.
В ходе мероприятия ученики старших классов провели для полицейских гайд по поиску закладок с наркотиками.
– Дети сейчас очень продвинутые пошли, нам, взрослым, у них учиться и учиться уму-разуму. Вот, например, один нам показал метод Шрёдингера, в академии такому не научат: закладки, вроде, нет, а она с*ка, есть, — чудеса! Очень полезна оказалась лекция о «бритве Оккама», в которой кратко и понятно было объяснено, что поиск нужно начинать с наиболее вероятных мест. Кстати, один из учеников, Петров, вроде, презентовал свою научную работу по статистическому анализу данных о наиболее распространённых местах. В общем и целом, возвратиться в школу после долгих лет оказалось полезной наукой, — рассказал начальник отдела по контролю наркотиков Иван Жиглов.
Сообщается также, что некоторые школьники уже получили должность внештатного консультанта в полиции.
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