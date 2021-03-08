 

Две украинки проиграли на старте турнира WTA 1000 в Дубае. Свитолина стартует 9 марта

08.03.2021, 20:46, Новости дня
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Украинские теннисистки Леся Цуренко и Катарина Завацкая завершили выступления в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Леся Цуренко (№142 рейтинга WTA) в двух сетах уступила Соране Кырсте (№67 рейтинга WTA) из Румынии – 4:6, 4:6. Цуренко по ходу матча обращалась к физиотерапевту из-за проблем с рукой, отмечает btu.org.ua.

Have to give Tsurenko credit for continuing to play with injury, but even still Sori played well to get the win today. Sorana Cirstea defeated Lesia Tsurenko 6-4, 6-4.#DDFTennis pic.twitter.com/kj6OlkF3sp

— * WTA Romania * (@WTARomania) March 8, 2021

Катарина Завацкая (№128 рейтинга WTA) в своем дебютном матче в основной сетке соревнований WTA 1000 также в двух сетах уступила представительнице Швейцарии Жиль Тайхманн (№54 рейтинга WTA) – 1:6, 2:6. За поединок Завацкая не выиграла ни одного гейма на подаче соперницы.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 рейтинга WTA) на турнире стартует со второго круга. 9 марта украинка сыграет против Светланы Кузнецовой (№41 рейтинга WTA) из России.

На турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации соперницы четырежды встречались между собой – три последних матча выиграла Свитолина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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