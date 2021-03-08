Мендель о своем назначении: Я точно знаю, что один человек был против меня. Это Богдан

08.03.2021, 20:46, Новости дня

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказала, что ее собеседование на должность проходило в формате пресс-брифинга перед восемью людьми.

По словам Мендель, поначалу она, в то время журналистка The New York Times, даже не планировала подавать резюме на должность пресс-секретаря президента.

“Это абсолютная импровизация была. Я не верила, что вообще можно в нашей стране сделать такой конкурс. И даже если его можно сделать прозрачно – я не верила, что кто-то дойдёт до моего резюме. Мы прекрасно понимаем популярность Владимира Александровича, я думала, это будут десятки тысяч резюме”, – заявила она.

Мендель рассказала, что она отправила резюме на английском, и уже на следующий день ей позвонили из HR-компании, которая занималась отбором резюме, провели 40-минутное собеседование и дали задание – написать текст на сложную тему и записать видеообращение.

Через месяц после этого, в мае 2019 года, состоялось собеседование в Офисе президента. Его проводили восемь человек – сам Зеленский, на тот момент глава Офиса президента Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, глава директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева, и еще три человека, которых Мендель не смогла вспомнить.

Она решила не бояться перед интервью, а “отнестись к нему, как к отличному событию”. “Что бы ни произошло – я смогу вспомнить, как президент Украины в субботу приехал на работу, чтобы меня прособеседовать. Это уже приятное воспоминание, как минимум”, – отметила она.

По ее словам, собеседование снималось на камеру. Ей устроили тест: ее интервьюеры выступали в роли журналистов, а она должна была отвечать на актуальные в то время вопросы с позиции пресс-секретаря президента.

“Я точно знаю, что был один человек, который был против меня, и это был Андрей Богдан. Вот я ему не нравилась, это было очевидно. Что-то ему не нравились ответы, он крутил носом, что-то ему то, не то – ну не зашла я ему, как человек”, – рассказала Мендель.

По ее словам, они с ним впоследствии никогда не обсуждали эту тему, и она не пыталась выяснить, что ему не понравилось – “и не хотела, и не собиралась, не видела в этом смысла абсолютно”.

Смотрите полную версию интервью на YouTube-канале “Алеся Бацман”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Мендель родилась в 1986 году в Геническе Херсонской области. В 2008 году окончила Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию.

Работала журналистом на телеканалах ICTV, “Еспресо”, “112 Украина”, “Интер”, сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC. Была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.

В июне 2019 года стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

В 2021 году в рейтинге 100 самых успешных женщин Украины, составленном журналом НВ, Мендель заняла 13-е место. В рейтинге самых влиятельных женщин, составленном в конце 2020 года журналом “Фокус” – 5 место.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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