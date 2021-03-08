Чемодан золотых ручек и автопарк на €4 млн. Telegram-канала NEXTA опубликовал расследование об имуществе Лукашенко

08.03.2021, 20:46, Новости дня

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Telegram-канала NEXTA 8 марта опубликовал в YouTube расследование “Лукашенко. Золотое дно” об имуществе называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Авторы расследования заявили, что это первое из череды расследований.

“Изначально мы планировали сделать небольшой обзор имущества Лукашенко. Но в процессе подготовки с нами начали связываться люди, имевшие близкое отношение к коррупционным схемам диктатора. Они сообщили столько информации, что нам пришлось несколько раз полностью переписать сценарий”, – отметили в сообщении.

Официально у Лукашенко ничего нет, он неоднократно заявлял, что не имеет никакой собственности. Журналисты NEXTA рассказали, что Лукашенко фактически приватизировал государственные резиденции в Беларуси.

Стоимость президентского автопарка расследователи оценили в €4 млн.

“На рассвете своего правления Лукашенко приезжал на дебаты на белых “Жигулях” – семерке, а к закату эпохи пересаживается на люксовый немецкий автопром. Откуда у человека с пустой декларацией о доходах такие дорогие игрушки? Надо понимать, что у Лукашенко разницы между своими деньгами и госбюджетом нет”, – сказано в расследовании.

Лукашенко появлялся на двух Audi А-8 по €100 тыс. каждая.

“Легендарный Maybach за €1,5 млн Лукашенко кто-то подарил, то ли на день рождения, то ли просто так. В декларации Лукашенко этой машины нет”, – подчеркнули журналисты.

По их данным, Лукашенко пользуется именными золотыми ручками итальянской фирмы Montegrappa стоимостью от €2 тыс. до €4 тыс. В расследовании подчеркнули, что у Лукашенко таких ручек “целый чемодан”.

“В феврале 2019 года Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где во время лыжных катаний Лукашенко продемонстировал лыжный костюм стоимостью почти €4 тыс. При этом он заявлял, что шапку подарили, куртка старая, а ботинки бесплатно за €2 тыс. изготовили австрийцы для пиара”, – заявили авторы.

В гардеробе Лукашенко они нашли ремни Hermes за $800, часы стоимостью от $15 тыс. до $20 тыс.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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