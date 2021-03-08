 

Как британские СМИ отреагировали на интервью принца Гарри и его жены Меган Опре Уинфри

08.03.2021, 20:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Проживающие в США британский принц Гарри и его жена Меган в интервью американской журналистке Опре Уинфри, которое 7 марта вышло на канале CBS, рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились, и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится с “слишком темным цветом” кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Издание “ГОРДОН” публикует реакцию британских СМИ на откровенный разговор герцога и герцогини Сассекских с Уинфри.

Британское издание Daily Telegraph в обзоре, опубликованном 8 марта, подчеркнуло, что интервью обещало быть сенсационным, но превзошло эти ожидания. В статье отмечается, что заявления принца Гарри и его жены Меган по поводу опасений относительно цвета кожи их первенца означает, что супруги никогда не захотят вернуться в королевскую семью. 

Обозреватель британского сайта Independent Голли Бакстер в статье, размещенной 8 марта, назвала интервью принца Гарри и его жены Меган местью королевской семье. Она предположила, что обнародование подробностей жизни королевской семьи может привести к прекращению существования монархии через несколько поколений.

Британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на мнение экспертов, назвал разговор герцога и герцогини Сассекских с американской ведущей унизительным для королевской семьи Великобритании, а позицию пары счет эгоистичной. Эксперты таблоида выразили уверенность, что вскоре супруги пожалеют о своей откровенности.

Королева Великобритании Елизавета II в публичной плоскости не отреагировали на интервью принца Гарри и его жены Меган. 8 марта на официальной странице Букингемского дворца опубликовано фото королевы запечатленной за столом на фоне флагов, подписывающей в День Содружества нацией обращения к странам – участницам Содружества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

19 мая 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Елизавета II в этот день даровала ему титул герцога Сассекского. Его супруга после регистрации брака стала герцогиней Сассекской.

Спустя год после свадьбы у супругов родился первенец – сын Арчи. О второй беременности герцогини Сассекской Меган стало известно 14 февраля 2021 года – она ждет девочку.

После отказа от королевских полномочий в январе 2020 года принц Гарри с семьей проживает в США. 19 февраля 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям.

7 марта герцогиня Сассекская в интервью Уинфри призналась, что в свидетельстве о регистрации брака указана другая дата. По словам супруги принца Гарри, они поженились за три дня до публичной церемонии, которую она назвала спектаклем. 

В свою очередь принц Гарри рассказал журналистке, что никогда не думал о том, чтобы отказаться от королевских обязанностей, если бы не увидел, как Букингемский дворец относится к его супруге.

В частности, когда она была беременна первенцем, представители Букингемского дворца в разговоре с принцем Гарри переживали, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться “слишком темным”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / В США вакцину от COVID-19 Moderna признали безопасной и эффективной

01.01 / Франция решила ужесточить ограничения по коронавирусу

12.08 / На майдане Независимости в Киеве началась акция в поддержку протестов в Белоруссии

26.10 / В Минске начались задержания протестующих студентов

23.09 / Происшествия: Кто заставил Су-35 стрелять по своим

17.12 / Вице-президент Федерации хоккея: Я хочу выстроить систему, которая позволит поставить серьезные международные победы Украины на конвейер

22.07 / «Автомобилисты России» посчитали несправедливым законопроект о «гаражной амнистии»

01.12 / Стоимость ритуальных услуг запланировали снизить

11.07 / Россия внесла свою резолюцию по гумпомощи Сирии

05.10 / Полиция Гамбурга арестовала подозреваемого в нападении на члена еврейской общины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска