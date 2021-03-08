Как британские СМИ отреагировали на интервью принца Гарри и его жены Меган Опре Уинфри

08.03.2021, 20:46, Новости дня

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Проживающие в США британский принц Гарри и его жена Меган в интервью американской журналистке Опре Уинфри, которое 7 марта вышло на канале CBS, рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились, и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится с “слишком темным цветом” кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Издание “ГОРДОН” публикует реакцию британских СМИ на откровенный разговор герцога и герцогини Сассекских с Уинфри.

Британское издание Daily Telegraph в обзоре, опубликованном 8 марта, подчеркнуло, что интервью обещало быть сенсационным, но превзошло эти ожидания. В статье отмечается, что заявления принца Гарри и его жены Меган по поводу опасений относительно цвета кожи их первенца означает, что супруги никогда не захотят вернуться в королевскую семью.

Обозреватель британского сайта Independent Голли Бакстер в статье, размещенной 8 марта, назвала интервью принца Гарри и его жены Меган местью королевской семье. Она предположила, что обнародование подробностей жизни королевской семьи может привести к прекращению существования монархии через несколько поколений.

Британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на мнение экспертов, назвал разговор герцога и герцогини Сассекских с американской ведущей унизительным для королевской семьи Великобритании, а позицию пары счет эгоистичной. Эксперты таблоида выразили уверенность, что вскоре супруги пожалеют о своей откровенности.

Королева Великобритании Елизавета II в публичной плоскости не отреагировали на интервью принца Гарри и его жены Меган. 8 марта на официальной странице Букингемского дворца опубликовано фото королевы запечатленной за столом на фоне флагов, подписывающей в День Содружества нацией обращения к странам – участницам Содружества.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

19 мая 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Елизавета II в этот день даровала ему титул герцога Сассекского. Его супруга после регистрации брака стала герцогиней Сассекской.

Спустя год после свадьбы у супругов родился первенец – сын Арчи. О второй беременности герцогини Сассекской Меган стало известно 14 февраля 2021 года – она ждет девочку.

После отказа от королевских полномочий в январе 2020 года принц Гарри с семьей проживает в США. 19 февраля 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям.

7 марта герцогиня Сассекская в интервью Уинфри призналась, что в свидетельстве о регистрации брака указана другая дата. По словам супруги принца Гарри, они поженились за три дня до публичной церемонии, которую она назвала спектаклем.

В свою очередь принц Гарри рассказал журналистке, что никогда не думал о том, чтобы отказаться от королевских обязанностей, если бы не увидел, как Букингемский дворец относится к его супруге.

В частности, когда она была беременна первенцем, представители Букингемского дворца в разговоре с принцем Гарри переживали, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться “слишком темным”.

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