Эстония хочет усилить карантинные ограничения из-за британского штамма коронавируса

08.03.2021, 20:46, Новости дня

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Власти Эстонии рассматривают возможность усиления карантинных ограничений из-за эпидемии в частности из-за британского штамма коронавируса. Об этом премьер-министр страны Кайя Каллас написала в своем Facebook.

“Я получил информацию о том, что так называемый британский штамм вируса COVID-19 распространяется в Эстонии шире, чем предполагалось ранее. Значительно шире. Британский штамм является более агрессивным и заразным штаммом, чем другие, что, вероятно, объясняет быстрый рост инфекции в Эстонии. Если информация, которую мы проверяем, верна, это означает, что мы должны заблокировать нашу страну в ближайшее время”, – подчеркнула она.

В частности он отметила, что следует ввести в стране следующие ограничения:

образовательные учреждения, включая начальные школы, переходят на дистанционное обучение, за исключением детей с особыми потребностями и учебных заведений, занимающихся ими;

рекомендовать родителям не водить детей в детский сад без острой необходимости;

вся торговля, кроме аптек, продуктовых магазинов, зоомагазинов и магазинов других предметов первой необходимости, должна быть закрыта;

занятия спортом или другими хобби должны проходить только в одиночку.

https://www.facebook.com/kallaskaja/posts/3764836153632166

На 8 марта по данным американского Университета Джонса Хопкинса в Эстонии подтвердили 76 тыс. случаев COVID-19, умерли 667 человек.

О появлении британского штамма коронавируса стало известно в декабре прошлого года. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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