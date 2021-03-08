Мнение: О женской мести украинской дивы российской богеме

08.03.2021, 20:38, Разное

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Забегая вперёд, можно сказать, что Судьба вначале оказалась к ней несправедлива, а затем и вовсе жестока. Но в промежутке было такое…

Я уверен, что её имя назовёт сегодня каждый – от школьника до старца. Даже те, кто страшно далеки от перечитывания колонок со светской хроникой. Да и как не назвать-то! Одной только известной строчки хватит.

Но этих строчек, написанных рукой великого поэта, было в её жизни много – от возвышенных до нецензурных.

Да, это она – «гений чистой красоты» и «вавилонская блудница», восьмой номер во втором столбце «Донжуанского списка» Александра Пушкина, дочь и внучка украинского казака, Анна Керн, урождённая Полторацкая.

Её путь к вечной славе начался с того, что сегодня назвали бы родительским абьюзом. По воле отца, 16-летняя Анна была просватана за человека, который годился ей даже не в отцы, а в деды, 52-летнего генерала Ермолая Керна. Свадьба состоялась, когда невесте едва минуло 17.

Впрочем, для XIX века подобный мезальянс был если и не заурядным, то уж точно не из ряда вон выходящим. Многие женщины смирялись с такой судьбой, находя утешение в детях, балах и… тайных любовниках. Главное было – не афишировать…

Но Анна Керн сочла, что Фатум был к ней слишком несправедлив. «Его невозможно любить, и мне даже не дано утешения уважать его; скажу прямо — я почти ненавижу его», – в открытую говорила она о своём муже. А тот… честно выполнял свой супружеский долг: в несчастливом браке родилось трое детей. Да и жёнушка, мягко говоря, не бедствовала.

Она уехала из Дерпта, где квартировала дивизия генерала Керна, и стала стала порхать по балам и салонам в Санкт-Петербурге. В одном из них, у баснописца Ивана Крылова начинающая светская львица первый раз встретила будущее Солнце русской поэзии, а тогда молодого и талантливого сочинителя, неутомимого ловеласа и отчаянного кутилу весьма экзотической внешности. Впрочем, юное дарование в чине коллежского секретаря совсем не вдохновило 19-летнюю генеральшу, переживавшую в то время сразу два бурных романа.

Наверное, нет смысла пересказывать все перипетии сложных взаимоотношений «музы» и Поэта – от упомянутого гения до циничной строчки в письме Сергею Соболевскому. Это всё слишком хорошо известно и разложено по полочкам много раз. Можно лишь предположить, насколько сильно был разочарован Александр Пушкин, трепетно гордившийся своей репутацией наставителя рогов мужьям, когда узнал, под каким номером он вошёл в альковный список своей очередной победы и сколько знакомых-приятелей-друзей оказались впереди него. С другой стороны, то была, наверное, маленькая женская месть Анны Керн обманувшей её Фортуне.

А большая, уже тому самому Фатуму, заключалась вот в чём. В возрасте 36 лет, окончательно уйдя от постылого мужа, но не разведясь с ним – кому же охота терять законное содержание, – Анна Керн влюбила в себя троюродного брата, на тот момент 16-летнего кадета Александра Маркова-Виноградского. Словно отзеркалила то, что Судьба выдала ей в ранней юности.

Через 3 года она родила сына, которого назвала – по отцу – Александром. И если своих дочерей от официального мужа Анна Керн не любила совсем, то ради этого ребёнка была готова пожертвовать всем. Собственно, жертва не заставила себя долго ждать. В 1841 году, аккурат в 24-ю годовщину приснопамятной свадьбы, скончался отставной генерал Ермолай Керн. А полтора года спустя 42-летняя Анна венчается со своим гражданским мужем, принимает его фамилию, Маркова-Виноградская, и… теряет право на генеральскую пенсию. Всё ради того, чтобы любимый сын не был бастардом.

За это ей пришлось заплатить годами нищеты: потеряна не только пенсия, но и взбешённый отец лишил свою блудную дочь наследства. А новый муж талантами не блистал настолько, что за 25 лет карьеры сумел дослужиться лишь до коллежского асессора. Тогда это соответствовало воинскому чину майора: неплохо для разночинца, начинавшего с нуля, но совсем скверно для потомственного дворянина. Впрочем, с милым рай и в шалаше…

Отомстив Судьбе за первый неравный брак, Анна Керн практически полжизни прожила во втором – неравном наоборот. Бедствовала, подрабатывала переводами, торговала мемуарами, продала даже последнюю реликвию — письма Пушкина. Но, говорят, всё же была счастлива.

Та, кто вдохновляла с десяток поэтов пушкинской поры, скончалась в безвестности, в возрасте 79 лет, на полгода пережив супруга. Наверное, со стороны Фатума было жестоко так поступать. Но в качестве последнего утешения он послал m-me Керн ещё одно «свидание» с тем, кто увековечил её имя. По легенде, на выезде из Москвы гроб с телом покойницы встретился с одним из гранитных фрагментов будущего памятника Пушкину…

И так ли важна здесь вездесущая мораль?

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