 

Мнение: Рубль отвязался от нефти?

08.03.2021, 20:34, Разное
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Цена нефти марки Brent перевалила за $70 за баррель. Сегодня с утра давали $71,15 за баррель.

А  мне интересно поведение рубля.

В феврале 2005 года баррель стоил 65 долларов, а за 1 доллар давали 28 рублей.

В феврале 2009 барель стоил те же 65 долларов. За 1 доллар давали 31 рубль.

В феврале 2018 года за 1 доллар давали уже 56 рублей, хотя нефть стоила те же 65 долларов за долларов.

Сейчас за 1 доллар дают 74 рубля 43 копейки. Хотя, повторюсь,  нефть подорожала и стоит уже больше 70 долларов за баралель.

Это что же получается? Россия избавилась от сырьевой зависимости и «слезла с нефтяной иглы»?

Нефть и рубль уже не взаимосвязаны? Цена на нефть – сама по себе, курс рубля – сам по себе?

Или я чего-то не понимаю?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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