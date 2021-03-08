Глупая Оля у умных армян – Личное мнение

08.03.2021, 20:32, Разное

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Я всё больше и больше склоняюсь к выводу, что продюсеры Ольги Бузовой используют её втёмную: специально создают ситуации, в которых наша простодушная Голенька демонстрирует на потеху толпе все свои сильные и нехитрые эмоции.



Фото: Соцсети

Бузова обвинила Дарью Палей — партнёршу Давида Манукяна по «Танцам со звёздами» — в том, что та с ним трахалась.

Сегодня в 7 утра Оленька принялась строчить Дарье в директ, за что и была заблокирована.

Реакция от искренней до усрачки Голеньки последовала незамедлительно:

Как циклично. Все шлюхи, которы спят с моими мужчинами меня блокируют.

Смотрю я на всё это и не могу нарадоваться на умных армян, продюсирующих неразумную Оленьку.

В райдере — бутылка коньяка, бутылка вина и кальян, а в обмен от Оленьки — такие нешуточные страсти с текущими по второму подбородку слезами обиды, боли и ревности.

Ай, молодцы армяне! Даже договариваться с такой женщиной ни о чём не нужно.

Договориться можно с Манукяном, а Бузову можно и нужно использовать втёмную. Главное — чтобы коньячок не иссыхал, и тогда «её люди» будут всегда с ней.

Напоследок хочу подарить совет умным продюсерам Бузовой от умной меня: не вздумайте ничего делать с её подбородком.



Фото: Соцсети

С морщинистой, дряблой шеей и вялой сиськой в том месте, где у красивых женщин — чёткий угол, Оля — ближе к своей аудитории. Она не должна быть красивой, но вы это и без меня знаете.

Оля — должна быть, как и «её люди», и у неё это прекрасно получается.

А что там у вас в области подбородка происходит? Сиська висит, потому что много жрёте, бухаете и курите? Или всё красиво, как у меня?

А так-то да: с 8 марта, лапушки!

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