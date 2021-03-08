В Москве пошел праздничный марш «Дорогая, ты права!»

08.03.2021, 20:24, Новости дня

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Более тысячи общественных активистов собрались в понедельник на праздничную акцию в рамках проекта «Дорогая, ты права!» в Москве.

Активисты прошли от Андреевского моста по Пушкинской набережной Парка Горького, завершив акцию у центрального входа парка. Общественники во время акции выкрикивали лозунги-с поздравлениями и песнями, посвященными женщинам.

Также молодые люди дарили прохожим девушкам цветы, шарики и открытки, следует из видео, опубликованном на You-Tube-канале «Молодой гвардии».

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