В Москве пошел праздничный марш «Дорогая, ты права!»
08.03.2021, 20:24,
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Более тысячи общественных активистов собрались в понедельник на праздничную акцию в рамках проекта «Дорогая, ты права!» в Москве.
Активисты прошли от Андреевского моста по Пушкинской набережной Парка Горького, завершив акцию у центрального входа парка. Общественники во время акции выкрикивали лозунги-с поздравлениями и песнями, посвященными женщинам.
Также молодые люди дарили прохожим девушкам цветы, шарики и открытки, следует из видео, опубликованном на You-Tube-канале «Молодой гвардии».
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