 

В Москве пошел праздничный марш «Дорогая, ты права!»

08.03.2021, 20:24, Новости дня
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Более тысячи общественных активистов собрались в понедельник на праздничную акцию в рамках проекта «Дорогая, ты права!» в Москве.

Активисты прошли от Андреевского моста по Пушкинской набережной Парка Горького, завершив акцию у центрального входа парка. Общественники во время акции выкрикивали лозунги-с поздравлениями и песнями, посвященными женщинам.

Также молодые люди дарили прохожим девушкам цветы, шарики и открытки, следует из видео, опубликованном на You-Tube-канале «Молодой гвардии».

Ранее с Международным женским днем российских женщин поздравили силовики.



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