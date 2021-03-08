Мнение: Отношение европейцев к России, СМИ-индуцированная нелюбовь и Спутник V на втором месте

08.03.2021, 20:20, Разное

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1. Согласно результатам опроса американского исследовательского центра «Пью Рисёрч», к России плохо относятся на севере Европы и хорошо – на юге (точнее, на юго-востоке). Антилидерами по отношению к России являются шведы (только 12% относятся положительно), а также датчане (19%), голландцы (22%) и британцы (24%):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-jitelei-stran-evropy-polojitelno-otnosiatsia-k-rossii-6041e2a11bd4ca05086c82b5

Со шведами всё понятно – они никак не могут простить России, что 200 лет назад та превратила их в мирную, нейтральную и процветающую страну. Но что плохого мы сделали датчанам и особенно голландцам? Возможно, это происки «зелёных», которые пугают датских и голландских ветролюбителей «грязными» российскими углеводородами?

Примечательно также весьма положительное отношение к России жителей Словакии (60%), которое ярко выделяется на фоне соседних с ней государств (где к России относятся почти в два раза хуже). Вероятно, причины три: словаки неплохо греются на российском газе, исторических противоречий у нас почти не было, а бюджеты Госдепа на антироссийскую пропаганду в Словакии невелики (страна относительно небольшая и не такая значимая, как её соседи).

Также плохо, что исследователи не удосужились нанести на карту Финляндию. Раньше опросы показывали, что в Финляндии обитает какое-то запредельное количество русофобски настроенных националистов.

2. Впрочем, по мнению Виктора Мараховского, в сколько-нибудь долгосрочном плане ценность таких опросов невелика. И это относится не только к результатам по России:

https://t.me/vmarahovsky/1813

…оказывается, на этой неделе имидж Китая среди простых американцев пробил исторический минимум.

С момента установления дипломатических отношений между США и КНР в 1979 году к Китаю никогда ещё так плохо не относились.

Всего 20% американцев считают, что Китай это добро. Публикация Гэллапа снабжена графиком, из которого следует поучительная корреляция между их симпатиями и повесткой.

Любили Китай американцы трижды. Первый раз – собственно в 1979-м, когда было решено дружить вместе против СССР (64%).

Во второй раз Китай любили в 1989-м, когда американская пресса была полна новостей о китайской перестройке и готовящейся демократизации (это был пик, Китай любили 72%). По понятным причинам после Тяньаньмэнь кривая симпатий нырнула сразу до 34%. В третий раз Китай любили в 2018-м, когда любить Китай значило не любить Трампа (но тогда любили Китай вяло, на 54%).

А сейчас передовые СМИ снова беспрепятственно накачиваются ежедневными уйгурами, преследованиями гонконгской свободы и требованиями рассказать, наконец, настоящую правду о происхождении ковида. Специалисты по нелюбви к Китаю захватили основные посты в администрации Байдена, и Китай снова безусловно плох.

Чего мы не видим, ув. друзья, в этом графике?

Мы не видим, чтобы имидж Китая был хоть как-то связан с благосостоянием китайцев и экономическими успехами КНР. Более того – он даже никак не связан с «поведением Китая на международной арене».

Кстати, в той же публикации есть и про нас. Мы опять немножко съехали, и теперь мы добро только для 22% американцев. <…>

…реальная ценность отношения к нашей стране, извлекаемого из опросов, равна нулю. Потому что это поддельное отношение, это обычное эхо медийного щебета. И говорить о том, что американцы «не любят Россию», всё равно что говорить, что американцы «не любят борщ».

Они его просто не едят – хотя, если им год рассказывать, что от борща повышаются выбросы CO2 и угнетаются меньшинства, наверно, они начнут его равнодушно «не любить».

3. Успехи российской вакцины впечатляют:

https://lenta.ru/news/2021/03/05/vtoroy/

Российская вакцина «Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире. Об этом говорится в Twitter производителей.

«”Спутник V” — вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за ваше доверие!» — написали разработчики. Первое место в мире по количеству одобрений получила вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах. Третью строчку занимает Pfizer — его разрешили 43 страны. <…>

…Спутник V уже зарегистрирована в 45 странах и в ближайшее время их количество вырастет ещё больше.

Американские специалисты тоже хвалят Спутник:

https://lenta.ru/news/2021/03/06/sputnik/

Главный инфекционист США Энтони Фаучи положительно высказался о российской вакцине против коронавируса «Спутник V» и похвалил ее. Соответствующую оценку он дал в интервью греческому телеканалу Skai.

«Данные, которые я знаю о “Спутнике”, достаточно хорошие», — ответил ученый на вопрос журналиста о том, согласился бы он сделать прививку китайским или российским препаратом. Фаучи добавил, что не располагает достаточным объемом информации о вакцинах из Китая, однако «российские данные выглядят неплохо».

К сожалению, у аналогов Спутника по-прежнему не всё гладко. Вот очередная история:

https://www.gazeta.ru/social/2021/03/07/13503740.shtml

В Австрии приостановили использование и выпуск вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca после смерти 49-летней женщины в районной клинике города Цветль. У другой пациентки 35-ти лет, привитой этим препаратом, развилась тромбоэмболия легочной артерии. По данным СМИ, обе они работали медсестрами в клинике Zwettl. <…>

Ранее министерство здравоохранения Канады призвало не использовать препарат AstraZeneca для людей старше 65 лет. Соответствующее решение было принято Национальным совещательным комитетом Канады по иммунизации.

Специалисты уточнили, что такой вывод был сделан из-за «ограниченной» информации по поводу эффективности этого препарата для данной возрастной группы.

В начале нынешней недели Федеральное ведомство Австрии по безопасности в сфере здравоохранения сообщило о смерти 41 человека после прививки от коронавируса американо-германским препаратом BNT162b2 от Pfizer/BioNtech.

В докладе ведомства отдельно отмечается, что из 33 смертей ни одна не связана с вакцинацией, причинами стали другие болезни, расследование еще восьми летальных исходов продолжается.