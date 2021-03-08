Мнение: 8 марта и знаки внимания

08.03.2021, 20:14, Разное

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Много раз говорили, что 8 марта для мужчин часто превращается в щипцы.

И вот вам сразу такой вопрос, друзья.

Мужчины с очень хорошими границам не чувствуют на 8 марта никаких щипцов. Почему?

Это вопрос на засыпку, поэтому не спешите в комментарии с ответом, подумайте хорошо. Что является главной причиной, что второстепенной?

А я пока расскажу, почему для женщин 8 марта – это тоже щипцы.

Причем не простые щипцы, а такие изогнутые как щипцы для завивки ресниц.

Вот, например, такое письмо пришло вчера:

whyte_sparrow

Эволюция, добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, будет ли в границах купить цветы самой? Не представляю 8 марта без цветов, но допускаю, что мужчина может их не подарить. За полгода отношений цветы были лишь раз на др. Или это будут щипцы? Спасибо.

Купить букет 8 марта и молча поставить – щипцы для мужчины, с которым вы живете, и даже скалка. Если в другие дни у вас нет привычки украшать свое жилье цветами. Во-первых, вы принуждаете его поинтересоваться, кто подарил, и как бы интригуете, что у вас появился поклонник. Во-вторых, вы ставите ему на вид, что ухажер он негодный.

Хотя он и сам совсем не хочет быть вашим ухажером, поэтому и не дарит цветы. Роль ухажера довольно неприятна для многих мужчин, особенно когда они уже живут с женщиной или встречаются давно. И истеричные требования женщин ухаживать за ними, в том числе дарить букеты, выглядят в глазах таких мужчин как стремление зацементировать его в роли ухажера, когда он претендует на более солидную роль.

Но я хочу рассказать о других щипцах. О тех щипцах, которые женщины испытывают на себе перед каждым праздником, перед каждым отпуском, а иногда и перед каждыми выходными.

Догадались, что это за щипцы?

Женщины переживают, что их корона упадет, если мужчина “не проявит внимание”, а вместе с короной исчезнет их доверие к мужчине, их мотивация продолжать отношения и даже их либидо.

Корону большинство женщин не опознают, а вот как выглядят падения доверия и либидо они знают хорошо. Очень неприятно выглядят.

Немалое значение имеет и то, что отсутствие “знаков внимания” увидит подруга, родители, подписчики в Инстаграме. Все они заметят, что вот у женщины вроде бы есть МЧ или даже муж, а фотографии с цветами и подарками не появилось. А так как многие женщины бегут в Инстаграм сообщать о любом самом мелком событии своей жизни, очевидно, что на 8 марта или на ДР ей ничего не подарили. И это диагноз ее отношениям и приговор ее мужчине.

В силу того и другого обстоятельства: боязни собственного разочарования и боязни приговора мужчине со стороны окружающих, особенно близкой подруги и мамы, у женщин перед 8 марта начинается мандраж и продолжается иногда до конца дня в ожидании, не проснется ли у негодяя совесть, не сообразит ли он, что кроме формального поздравления с утра неплохо бы еще и букет, и такой, чтобы не стыдно было людям показать.

Показуха в этой ситуации имеет большое значение, но все-таки не основное.

Женщина не так боится опозориться перед окружающими, как она боится оказаться в ситуации, когда продолжать отношения с мужчиной станет сложно или невозможно.

Он не поздравил с праздником или поздравил слишком скупо, а это значит, что она ему не дорога. Сейчас еще женщины научились называть это словами из моего блога “осознааала свою нииизкую значимость”. Вот осознать свою низкую значимость женщины боятся, а еще больше боятся, что твердого осознания не придет, а придет лишь шатание. Очевидно, что значимость не измеряется букетами на 8 марта, и если мужчина выглядит заинтересованным и серьезным, бросать его из-за такой мелочи жаль. Может быть у него пунктик или какая-то травма и он ненавидит гендерные обязательства? Но как объяснить это окружающим и особенно своей шатающейся короне? Она шипит, что оставаться после ТАКОВА – это “слив и потеря самоуважения”.

Именно в подобных ситуациях возникает интересное явление, которое называется “спор корон”.

Мы об этом никогда не говорили, но короны часто спорят и даже дерутся между собой, сводя человека с ума.

Корона Сокровища хочет крови и требует отлучить мерзавца от королевского тела, если ему не понятно, как должен вести себя любящий мужчина.

А корона Спасателя уговаривает дать глупыше шанс, не прогонять его за глупую оплошность и помочь ему осознать свои обязанности. Перекрикивая друг друга, короны вскоре начинают мутузить друг друга как две базарные бабы. Корона Сокровища называет товарку сливным бачком, а корона Спасателя в ответ огрызается. Спор корон может слышать каждый обладатель разных корон, благодаря чему у него возникает иллюзия собственного выбора, как между партиями республиканцев и демократов.

На самом же деле, все короны – суть одно, и споры корон человека так расшатывают и изнуряют, что он готов на самые глупые поступки.

В расшатанном состоянии женщины вечно совершают какие-то глупости: пишут бывшим, рассказывают подружкам, что они хотят бросить своего мужчину, жалуются маме или инициируют ссору с мужчиной. Все это – типичные косяки, даже если мужчина не узнает о том, что происходило за его спиной. После косяков обида на отсутствие “знаков внимания” не то что забывается, но собственные косяки ее перекрывают.

Многие женщины потому и ведут себя как истерички и фурии, что всегда пытаются компенсировать ущерб, нанеся ущерб мужчине, отомстить и наказать.

Но для отношений получается двойной ущерб.

Ущерб, нанесенный мужчиной, снижает его значимость, ущерб, нанесенный женщиной, снижает ее значимость.

Получается, что усомнившись в своей значимости для мужчины, женщина совершает поступок, который снизит ее значимость обязательно, вместо того, чтобы оставаться в красном поле.

Давайте попробуем разобраться, как экологично разруливать такие ситуации? Экологично – это значит так, чтобы не пожалеть потом, чтобы не принести себе вред.

Если накануне 8 марта ваша корона шаталась и вы в тревоге ожидали момента истины, это повод обратить внимание на свою корону.

Это и есть внутренний локус: разобраться, почему вас бомбит и откуда эта тревога.

Чего вы боитесь?

Если вы боитесь мнения окружающих по такому личному поводу, значит вы слишком широко распахнули двери своей интимной жизни и слишком много вываливаете о себе подробностей. Вы привыкли к хвастовству и позерству, вы привыкли создавать свой образ, чтобы верить в него, поэтому у вас очень мало внутренних опор.

Сейчас гуляет дурацкое выражение “женщина в ресурсе”, в значении “в силе”. Так вот ресурсом в большинстве таких случае называется откормленная корона. “Посвятить время себе” в ванне с пеной и размышлениях о своей женственности, чтобы “быть в ресурсе” – это перекладывать шкатулку и наполнять образами себя прекрасной. И собирание в Инстаграме фото своего бытового блаженства считается укреплением “ресурса”. Но это расшатывание своих внутренних опор.

Когда окружающие посвящены в подробности вашей жизни и вы зависите от их реакции, у вас нет внутренних опор.

И хорошо, если накануне 8 марта вы это обнаружили. Сокращайте свою мастурбацию в Инстаграм и вываливайте поменьше подробностей о своей личной жизни, и публично, и подружкам, и даже маме. Это даст вам не только больше самоуважения, но и избавит вас от страха позора.

Некоторые избавляются от страха позора иначе. Вываливают сами о себе побольше стыдных подробностей, чтобы перестать бояться этого. Это окончательно разрушает самоуважение. Как если бы вы, чтобы избавиться от смущения ходить на пляже топлес, сняли бы трусы. Топлес вас и правда перестал бы волновать.

Разберитесь, что еще кроме реакции подружек вас беспокоит. Вы боитесь начать сомневаться в любви вашего мужчины?

Скорее всего под любовью вы и он понимаете разное, если по малейшему поводу у вас возникает страх.

Есть какой-то конфликт между тем, как вы видите его в отношениях с вами и как видит себя он.

Это два разных образа, а хорошая эмпатия и хорошие границы заключаются в том, чтобы видеть человека без своих проекций.

Далеко не всегда вы преувеличиваете свою значимость для него, иногда наоборот. Хотя корона – это всегда преувеличение значимости, но под короной вы можете преувеличивать свою ОЗ, а не СЗ. То есть вы можете считать себя очень востребованной женщиной, которую ваш избранник отчего-то не ценит. И в этом случае у вас будет желание немедленно порвать отношения. Подружки обычно кормят именно эту корону, касающуюся ОЗ. “Зай, ты лучшая”. А мужчина при этом – дурак, который не оценил Сокровище.

Лучше избавиться от раскормленной короны и не воображать себя никем подобным. В этом случае оценки будут адекватны. И ожидания перестанут противоречить реальности.

Демонстративное отсутствие поздравлений на 8 марта может означать обиду вашего мужчины или его вызов. В этом случае речь не о том, что вас не ценят, а о том, что назрел конфликт, которого вы не замечаете. Обратите фокус на это, а не на свою боль.

А вот если мужчина поздравил вас слишком скупо на ваш взгляд, проблема может быть как в ваших завышеных ожиданиях, так и в его нежелании подчиняться гендерным щипцам. То и другое – не повод испытывать горе или гнев.

Вообще отсутствие букета на 8 марта – не повод для огорчения.

Тем более не повод для огорчения – недостаточно большой букет.

Многие мужчины считают глупостью идти на поводу у маркетологов и платить за цветы тройную стоимость из-за особенного дня. Они не хотят быть “лохами”.

Другие мужчины готовы купить букет, но чувствуют, что участвуют в соревнованиях с мужьями подруг за лучший букет своим женщинам. Они считают, что скромному букету женщина не обрадуется, и не хотят подчиняться социальному давлению.

Все эти объяснения не нужно складывать в шкатулку, они приведены не для этого.

Шатания короны – повод отнестись очень серьезно, но не к отношениям с мужчиной, а к своей самооценке.

Корона – это тревожный сигнал, а заметить корону легче, когда она шатается.

Но шатание короны – повод не приклеивать ее и не прибивать.

Понимаете чем в данном случае отличается прибить и снять?

Кто опишет на конкретном примере?

И про свое отношение к 8 марта расскажите, и мужчины, и женщины.

Только не описывайте с гордостью, как вы не любите этот праздник, если вы женщина.

Это означает либо конфликт с гендерной идентификацией, либо зеленый виноград.

Опишите, кстати, как зеленый виноград спасает корону от бомбежки накануне 8 марта.

К этому способу тоже многие прибегают.

Лучше не искать никаких новых психзащит, а просто снять корону. И мне все хочется начать читать в комментариях описания конкретных действий для снятия короны, а не повторения общих слов.