 

Мнение: Скандал

08.03.2021, 20:10, Разное
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В британской королевской семье семейный скандал – принц Гарри и его жена дали интервью Опре Уинфри, в котором нелицеприятно отозвались о родственниках. Что для дома Виндзоров – абсолютный харам. Однако чисто по-человечески принца можно понять. Его мать фактически убили, его жену оскорбляют, его отец в крайне хамском тоне интересовался (если судить из интервью) цветом кожи будущего внука. Гарри уже не мальчик, которого водят за руку. В конце концов когда-то перед ним неизбежно должен был встать вопрос – он тряпка или мужчина. Он выбрал то, что счел нужным. А как отнесется к этому его семейка – ее проблемы.

При этом момент интервью выбран политически точно: Меган Маркл может рассчитывать на политическую карьеру в Демпартии, так как в силу кадрового голода в политическом истэблишменте Америки она выглядит весьма перспективно. И как раз здесь сработает весь букет: и цвет кожи, и принадлежность к аристократии, и узнаваемость. А новый статус и возможности дадут ей инструмент ответить всем своим обидчикам – и здесь тоже личное очень сильно переплетается с неличным.

Источник: Эль Мюрид



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