Копить зло за Карский мир – Скрытая доктрина армян в отношении России

08.03.2021, 20:06, Разное

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“Армения должна помнить о Московском и Карском договорах, но не обострять отношения с Россией”. С таким наглым и одновременно циничным заявлением выступила в Национальном Собрании Армении депутат от оппозиционной “Просвещенной Армении” Анна Костанян. Дело в том, что уже около 100 лет ежегодно с приближением дат 16 марта и 13 октября мировое армянство начинает готовиться к трауру, связанному с подписанием в 1921 году Московского и Карского договоров соответственно. Этот траур мировое армянство оплакивает не меньше, чем траур по всяким бандитам, убийцам и отморозкам, по своей вине подвергшимся наказанию со стороны османского правительства в 1915 году.

Если вкратце передать суть этих соглашений, то она сводится к тому, что Советскую Армению принудили отказаться от претензий на чужие – азербайджанские, турецкие и грузинские – земли, а также вывести свои террористические банды с территорий соседних стран. Дело в том, что в период революционной неразберихи армяне, воспользовавшись распадом Российской и Османской империй, нападали на исторические земли турок, грузин и азербайджанцев и, учиняя жестокую и бесчеловечную расправу над мирным населением, захватывали их.

Но с установлением советской власти в Армении террористические банды были ликвидированы и Армения была принуждена отказаться от захватнических планов и политики.

Ежегодно перед 16 марта и 13 октября мировое армянство вспоминает и оплакивает дни, когда был положен конец их агрессии и захватам. Но одновременно с этим впервые в истории образовалась армянская государственность, за что армяне и должны были бы быть благодарны большевикам, а в более широком смысле русским. Но этого чувства армяне к русским не испытывают.

Но вернемся к словам Анны Костанян.

Обратите внимание на всю циничность данного заявления. С одной стороны, она говорит о том, что армяне не должны забывать Московского и Карского договоров, когда Советская РФ фактически помешала Армении захватывать чужие земли и продолжать политику геноцида других народов. С другой, она призывает не обострять отношений с Россией.

Анна Костанян просто одна из тех, кто вслух высказывает мысли, которые витают в головах подавляющего большинства армян – РФ – враг, который помешал захватить земли у других врагов – Турции и Азербайджана. Но в лицо русским и вслух о том, что РФ враг, говорить не следует, считают в Ереване.

Одно данное заявление уже показывает, что декларируемые Арменией отношения “партнерства” и стратегического “союза” с Россией продиктованы политической целесообразностью, нежели искренним чувством дружбы и сотрудничества с Россией.

Представьте выступление в германском бундестаге. Выходит на трибуну женщина-депутат и говорит:

“Мы не должны забывать о том, как нас в 1945 году победил Советский Союз. Но постоянно напоминать об этом тоже не стоит, так как сейчас не выгодно ссориться с Россией. Настанет благоприятное время, и мы им все припомним”.

Или какой-нибудь французский политик вспомнит, как российская армия победила Наполеона, заключив впоследствии Венское соглашение и Священный союз, утверждая, что сегодня невыгодно об этом вспоминать, да и политическая ситуация этому не благоприятствует.

Вот именно с этих позиций и относятся сегодняшние армянские политики к России. Ни о какой искренности в данном случае говорить не приходится.

Армянские политики, да и простые люди прекрасно понимают, что сегодня ситуация в стране не просто сложная, она тяжелая. И армянское общество, хоть и недалекое, и политически неграмотное, но политизированное, осознает всю бесповоротную пагубность открытого выступления против России. Хотя и негласно армянское общество пропитано и пронизано антироссийскими настроениями и русофобией.

Просто не надо “обострять”, как предлагает депутат Анна Костанян.

Развивая свою мысль по теме дальше, Анна Костанян сказала: “Нельзя забывать об историческом вопросе, но надо действовать из сегодняшних интересов безопасности Армении”.

Опять этот исторический вопрос, в рамках которого РФ считается в Армении главной виновницей того, что помешала создать “великую Армению”.

По словам А.Костанян, 16 марта истекает 100 лет со дня подписания Московского договора, по которому Карс был “отдан” Турции, а Нахичевань и Карабах – под “временное управление” Азербайджану, сроком на 100 лет.

“Этот договор правительство Советской РФ во главе с Лениным заключило с правительством Турции во главе с Ататюрком. Но на тот момент, это правительство не было международно признано, следовательно, договор не может иметь правовой силы”.

Здесь налицо нарочито армянская искаженная интерпретация исторических фактов. В документах речь идет об “оставлении” Карса в составе Турции, а Карабаха и Нахичевани в составе Азербайджана, где армянские банды, воспользовавшись безвластием, хаосом и анархией, вырезали ни в чем неповинное мирное население. Но никак не о “передаче”.

Что же касается отношения Армении и армян к России, то рассматривая его, особенно, в последнее время, то понимаешь, что отношение армян чисто потребительское и пользовательское, связанное с такими понятиями, как “с русским “дружи”, но не выпускай из руки дубину”, “в лицо русскому улыбайся, но порох держи сухим” и, пожалуй, самое главное – “будь готовым вонзить нож в спину русским, если Запад готов прийти на помощь”. Вот такие вот “союзники”, говорящие о “дружбе”, но предлагающие не прощать и отомстить русским при удобном случае за их якобы “предательство”…