 

Guardian – эксперты призвали американские штаты не торопиться с отменой ограничений, пригрозив четвёртой волной COVID-19

08.03.2021, 20:02, Новости дня
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Смягчение или даже отмена коронавирусных ограничений в ряде штатов или городов США грозит стране четвёртой волной распространения вируса, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов в области здравоохранения. По словам специалистов, чтобы полностью остановить распространение коронавируса США мало начала массовой вакцинации и снижения числа заболевших, необходим «коллективный иммунитет».


Twitter

Эксперты в области здравоохранения призвали американцев продолжать соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах, полагая, что в пандемии наступил переломный момент, когда желание отказаться от всех ограничений в связи с началом массовой вакцинации может привести к четвёртой волне распространения коронавируса, пишет The Guardian.

С подобными предостережениями эксперты выступили после известий о том, что в американских штатах Техас и Миссисипи отменили требование о ношении масок в общественных местах и сняли запрет собираться большими группами людей. К таким решениям власти штатов пришли на фоне начала вакцинации и сокращения числа новых случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19 на большей части территории США по сравнению с пиком заражаемости и смертности в ходе третьей волны в начале этого года.

Несмотря на то что решение о снятии ограничений широко подверглось критике, а президент США Джо Байден и вовсе назвал его проявлением «неандертальского мышления», множество других американских городов и штатов также уступают давлению в направлении возобновления работы предприятий.

В частности, в штате Массачусетс отменили ограничения пропускной способности ресторанов, хотя сохранили требования по соблюдению социальной дистанции. В Сан-Франциско на этой неделе вновь открыли свои двери для посетителей фитнес-центры, крытые рестораны и музеи.

Тем не менее эксперты указали на сохраняющееся «чрезвычайно высокие» темпы распространения новых штаммов. В частности, по словам специалиста по вакцинам из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне Питера Хотеса, несмотря на начало массовой вакцинации американцам не следует спешить с отказом от ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса.

Хотес подчеркнул, что новые варианты коронавируса и отказ от ограничительных мер, пока вакцину получила лишь небольшая часть граждан, приведут к началу четвёртой волны.

Так, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, прививку от коронавируса пока получили около 54 миллионов американцев, то есть всего 16,3% населения страны. При этом в Техасе пока вакцинировались лишь 13,6% жителей штата.

В федеральном агентстве министерства здравоохранения США также указали на сохраняющуюся угрозу COVID-19. В одном из отчётов Центры по контролю и профилактике заболеваний отследили поездку в Соединённые Штаты одного из первых пациентов с британским штаммом коронавируса.

В частности, житель США отправился навестить родственников в Великобритании, где и заразился коронавирусом. Из-за отсутствия тяжёлых симптомов заболевания и некачественного теста, который показал отрицательный результат, он смог вылететь в Даллас, штат Техас, на самолёте. Затем ему предстояла восьмичасовая поездка по всему штату, в ходе которой он пять раз останавливался, чтобы поесть, заправиться или купить продукты.

Эксперты подчёркивают, что для того чтобы полностью остановить распространение COVID-19 необходим «коллективный иммунитет», то есть получить вакцину от коронавируса должны подавляющее число американцев, пишет The Guardian.



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